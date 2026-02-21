Anadolu'nun binlerce yıllık halk takvimi geleneğinde baharın müjdecisi olarak kabul edilen "cemre düşmesi" süreci devam ediyor. Kışın soğuk günlerini geride bırakmaya hazırlandığımız bu günlerde, 19-20 Şubat tarihlerinde havaya düşen ilk cemrenin ardından vatandaşlar rotayı ikinci cemreye çevirdi. Arama motorlarında "İkinci cemre ne zaman düşecek", "Cemre suya düştü mü" ve "Üçüncü cemre tarihi" sorguları hız kazandı. İşte doğanın uyanışını simgeleyen cemre takvimine dair merak edilen tüm detaylar.

Arapça kökenli bir kelime olan ve "kor", "ateş" veya "köz" anlamına gelen cemre, ilkbahar başlangıcında sırasıyla havaya, suya ve toprağa düşerek sıcaklıkların artmasını sağlıyor. Kışın dondurucu soğuklarının kırıldığı bu meteorolojik ve kültürel olay, tarım ve hayvancılıkla uğraşanlar başta olmak üzere herkes için doğanın uyanışını müjdeliyor.

İkinci Cemre Nereye ve Ne Zaman Düşecek?

Birer hafta arayla gerçekleştiğine inanılan cemre olayının ikinci adımı suları ısıtacak. 2026 yılı takvimine göre ikinci cemre suya düşecek.

İkinci Cemre Tarihi: 26 - 27 Şubat 2026

Bu tarihlerden itibaren suların ısınmaya başlayacağı ve buzların çözüleceği kabul edilir. Suya düşen cemre, denizlerin ve nehirlerin uyanışını simgeler.

Üçüncü Cemre Ne Zaman Düşecek? (2026 Takvimi)

Havanın ve suyun ısınmasının ardından baharın gelişini tamamlayacak olan son cemre ise toprağa düşecek. Toprağın uyanmasıyla birlikte doğa yeşermeye başlayacak.

Birinci Cemre (Havaya): 19 - 20 Şubat (Düştü)

İkinci Cemre (Suya): 26 - 27 Şubat (Bekleniyor)

Üçüncü Cemre (Toprağa): 5 - 6 Mart Açık rögar dehşeti: Elektrikli bisikletle ölümden döndü İçeriği Görüntüle

Üçüncü cemrenin de toprağa düşmesiyle birlikte kış mevsimi yerini tamamen ilkbahar ılımanlığına bırakacak ve tarımsal faaliyetler hız kazanacak.

Cemre Düşmesi Bilimsel Bir Olay mı?

Halk takvimi ve inanışlarında büyük bir yer tutan cemre, meteorolojik bir döngü ile de paralellik gösterir. Isınmanın önce havada, sonra suda ve en son karada (toprakta) gerçekleşmesi termodinamik kurallarıyla uyumludur. Güneş ışınlarının yeryüzünü ısıtma süreci, halk arasında yüzlerce yıldır "cemre düşmesi" olarak tasvir edilmektedir.