Astronomi meraklılarının “gezegen geçidi” dediği bu an, hava şartları elverişli olursa Alanya’dan da çıplak gözle gözlemlenebilecek.

Gökyüzü olayında Merkür, Venüs, Jüpiter ve Satürn gün batımından sonra batı ufkunda görülebilecek. Daha uzaklardaki Uranüs ve Neptün ise dürbün ya da teleskop olmadan fark edilmeyebilir.

Nasıl izlenir?

Gözlem için gün batımından yaklaşık 1 saat sonrasını seçin. Binalar ve ağaçlar gibi görüşü engelleyecek engellerden uzak açık bir alan bulun. Batı yönüne baktığınızda ufka yakın konumda Merkür, Venüs ve Satürn yer alacak. Jüpiter, Uranüs ve Neptün ise biraz daha yüksekte görünecek.

Astronomlara göre iki veya üç gezegenin birlikte görülmesi sık rastlanan bir durum. Ancak dört veya daha fazla gezegenin aynı anda ufukta dizilmesi, sadece birkaç yılda bir gerçekleşen nadir gökyüzü olaylarından biri.