Kırıkkale’nin Yahşihan ilçesine bağlı Hacıbalı köyünde Ramazan ayı boyunca evlerde yemek pişmiyor; köy halkı her akşam ortak iftar sofrasında bir araya geliyor.

Kırıkkale’nin Yahşihan ilçesine bağlı Hacıbalı köyünde Ramazan ayında ortak iftar geleneği, köy halkını her akşam aynı sofrada buluşturuyor. Köyde Ramazan boyunca evlerde yemek yapılmıyor. Hayırseverlerin desteğiyle hazırlanan yemekler, köy konağında kurulan uzun masalarda birlikte yeniyor.

Maddi durumu iyi olan vatandaşların katkısıyla her gün dört çeşit yemek hazırlanıyor. İftara yakın saatlerde gençler yemekleri masalara taşıyor, özellikle yaşlılarla yakından ilgileniyor. Ezanla birlikte herkes aynı sofrada orucunu açıyor.

KOMŞULUK BAĞLARI DAHA DA GÜÇLENİYOR

Kırıkkale Hacıbalı köyünde Ramazan boyunca kurulan ortak iftar sofraları, sadece yemek için değil; hasret gidermek için de bir vesile oluyor. Uzun süredir görüşemeyen akrabalar, komşular ve dostlar aynı masada buluşuyor.

Evde iki kişiyle açılan iftarla, kalabalık bir sofrada açılan iftar bir olmuyor. Köy sakinleri, birlikte yapılan iftarın manevi atmosferinin çok daha güçlü olduğunu söylüyor. Bazen sadece bir tabak çorba yetiyor insana… Yeter ki aynı masada olunsun.

Uygulama ilk olarak 2024 yılında köy muhtarlığının öncülüğünde başlatıldı. Köy halkı bu geleneği sürdürme konusunda kararlı. Ramazan ayı boyunca her akşam köy konağında buluşma devam ediyor.

“EVLERDE YEMEK PİŞMİYOR”

Hacıbalı Köyü Muhtarı İbrahim Sağkol, uygulamanın artık gelenek haline geldiğini belirterek şunları söyledi:

“Geçen sene de 30 gün boyunca iftarlarımızda bir araya geldik. Bu sene de aynı şekilde devam ettik. Geleneksel hale getirdik. Her yıl durumu iyi olan iki üç vatandaşımız Allah rızası için yemek veriyor. Herkes burada iftarını yapıyor. Ramazan ayı boyunca evlerde yemek pişmiyor.”

Köy sakinlerinden 70 yaşındaki Arif Karakuş ise kalabalık sofraların değerine dikkat çekerek, “Evde iki kişiyle yemek oluyor ama burada birlik ve beraberlik var. Görmediğimiz komşularımızı, akrabalarımızı görüyoruz” dedi.

“ESKİDEN BİR KAP YEMEK ZOR BULUNURDU”

Mehmet Karakuş, eski geleneklerin yaşatılmasından memnun olduklarını ifade ederken, 73 yaşındaki Dursun Uçar ise şu sözlerle duygularını dile getirdi:

“Burası çok iyi oluyor, millet kaynaşıyor. Görmediğimiz arkadaşlarımızı görüyoruz. Eskiden bir kap yemek zor bulunurdu. Şimdi dört çeşit yemek var.”

Köyde kurulan bu sofralar, Ramazan’ın paylaşma ruhunu her akşam yeniden hatırlatıyor. Gösteriş yok, kalabalık var. Belki de asıl mesele bu.