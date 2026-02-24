Ramazan öncesi en çok merak edilen konu netleşti. 2026 yılı için fitre ve fidye bedeli 240 TL olarak belirlendi. Peki fitre kimlere verilir, toplam ödeme ne kadar olur?

Ramazan ayı yaklaşırken milyonlarca vatandaşın merak ettiği 2026 fitre miktarı belli oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, bu yıl için 1 günlük fitre bedelini 240 TL olarak açıkladı. Aynı tutar, oruç tutamayanların ödeyeceği günlük fidye miktarı için de geçerli olacak.

ALT SINIR 240 TL OLARAK BELİRLENDİ

Kurulun yaptığı değerlendirmede, fitre miktarı belirlenirken bir kişinin günlük asgari gıda ihtiyacı esas alındı. Buna göre 2026 yılı boyunca verilecek fitre ve ödenecek fidye için alt sınır 240 TL olacak.

Ancak isteyen vatandaşlar bu tutarın üzerinde ödeme yapabilecek. Yani 240 TL bir taban rakam. Üst sınır yok.

Özellikle Alanya ve Antalya gibi yaşam maliyetinin yüksek olduğu bölgelerde, birçok vatandaş fitre miktarını kendi bütçesine göre artırmayı tercih ediyor. Çünkü bugün 240 TL ile bir ailenin bir günlük mutfak masrafı… zaten ortada.

30 GÜNLÜK FİDYE 7 BİN 200 TL

Sağlık ya da kalıcı mazeret nedeniyle oruç tutamayan ve kaza etme imkânı bulunmayan kişiler, her gün için fidye ödemesi yapıyor. Yeni tutara göre 30 gün oruç tutamayan bir kişinin ödeyeceği toplam fidye miktarı 7 bin 200 TL olacak.

Bu rakam özellikle sabit gelirli emekliler için önemli bir hesap kalemi oluşturuyor. Ramazan bütçesi planlanırken fitre ve fidye ödemeleri de ekleniyor. Ev kirası, elektrik faturası, mutfak gideri derken… hesap şaşabiliyor.

FİTRE KİMLERE VERİLİR?

Fitre; temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanan, gelir seviyesi düşük ve dinen ihtiyaç sahibi kabul edilen kişilere veriliyor. Aynı evde bakmakla yükümlü olunan kişilere fitre verilemiyor.

Fitrenin Ramazan ayı içinde verilmesi tavsiye ediliyor. Ancak bayramdan önce ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması esas kabul ediliyor.

Bazen küçük bir destek, bir sofrayı kurmaya yetiyor. Bazen de sadece bir nefes oluyor.

Resmi açıklama Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu tarafından yapıldı.