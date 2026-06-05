Ayşegül Yıldız, siyasete adım atarak Milliyetçi Hareket Partisi'ne (MHP) katıldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) düzenlenen MHP grup toplantısında ortaya çıkan Yıldız, Genel Başkan Devlet Bahçeli ile de bir araya gelerek siyasetteki yeni rotasını netleştirdi.

2011 yılında uğradığı silahlı saldırının ardından ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses ile hayatını birleştiren ve 29 Kasım 2013 tarihinde evliliğini sonlandıran Yıldız, uzun süredir kamuoyundan uzak bir yaşam sürüyordu. Kendi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, Yıldız'ın sessizliğini bozduğu yeni alan siyaset sahnesi oldu.

SOSYAL MEDYADAN RESMİ AÇIKLAMA

MHP

İl Başkanı Volkan Yılmaz ve parti teşkilatıyla birlikte TBMM'deki toplantıya katıldığını aktaran Yıldız, Bahçeli'nin ufuk açıcı olarak nitelendirdiği hitabını dinlediklerini belirtti. Toplantı sonrasında MHP liderinin hayır dualarını aldıklarını ifade eden Yıldız, Ankara'daki temaslarının ardından Anıtkabir'i ziyaret ederek Mustafa Kemal Atatürk'ü dualarla yad ettiklerini vurguladı.

İSTANBUL İÇİN ÇALIŞMA VURGUSU

Yıldız'ın siyasete girişi, uzun süren sessizliğinin ardından toplumsal alanda aktif bir rol üstlenme kararı olarak öne çıkıyor. Paylaşımında Atatürk'ün açtığı yolda ilerleme kararlılığını belirten Yıldız, "Liderimizin izinde, tek yürek halinde mukaddes davamız ve İstanbul’umuz için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullanarak, siyasi faaliyetlerinin odak noktasında İstanbul'un yer alacağının sinyalini verdi.