Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde dün saat 16.30 sularında İstiklal Mahallesi Süleyman Gür Bulvarı üzerinde trafik kazası meydana geldi. Kontrolsüz kavşakta otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, G.G. yönetimindeki A GG 550 plakalı otomobil ile B.E.Y. idaresindeki 07 BGJ 097 plakalı motosiklet kavşak noktasında çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle parke zemine savrulan motosiklet sürücüsü B.E.Y. yaralandı. Çevredeki vatandaşların durumu fark etmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verildi.

YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine kısa sürede kaza mahalline sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan B.E.Y., ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Emniyet güçleri kazanın meydana geldiği bölgede güvenlik önlemi alırken, olayla ilgili resmi inceleme başlatıldığı bildirildi.

KONTROLSÜZ KAVŞAKLARDA RİSK ARTIYOR MU?

Bölgedeki kontrolsüz kavşaklarda özellikle motosiklet sürücülerinin karıştığı kazalar dikkat çekiyor. Uzmanlar, geçiş üstünlüğü kurallarının belirsizleştiği bu tür noktalarda hızın düşürülmesi ve çevre kontrolünün tam yapılması gerektiği konusunda sürücüleri uyarıyor. Gazipaşa'daki bu son kaza, ilçe genelindeki trafik güvenliği tedbirlerinin önemini bir kez daha gündeme getirdi.