MANİSA’da yaşayan 26 yaşındaki Ege Karaaslan’dan Karadağ’da acı haber geldi. Tatil amacıyla Karadağ’da yaşayan bir arkadaşının yanına giden Karaaslan, 13 Eylül’de kaldığı evde arkadaşı tarafından hareketsiz halde bulundu. İhbar üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi.

ÖLÜM NEDENİ OTOPSİYLE BELİRLENECEK

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ege Karaaslan’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Genç kadının kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsi işlemlerinin ardından netlik kazanacağı bildirildi.

Karaaslan’ın cenazesinin İzmir Adli Tıp Kurumu’na getirilmesinin beklendiği, otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından ise Balıkesir’de toprağa verileceği belirtildi.

MOTOKURYENİN ÖLDÜĞÜ KAZADA YARGILANMIŞTI

Ege Karaaslan’ın ismi daha önce 11 Ekim 2024 tarihinde meydana gelen ölümlü trafik kazasıyla gündeme gelmişti. Karaaslan, kullandığı otomobille 27 yaşındaki motokurye Hasan Emre’ye çarparak ölümüne neden olduğu gerekçesiyle tutuklanmıştı. Yargılama sonucunda 5 yıl hapis cezasına çarptırılan Karaaslan daha sonra tahliye edilmişti.

Hasan Emre’nin ailesinin ise tahliye kararına itiraz ettiği ve dosyayı 16 Nisan 2025 tarihinde Yargıtay’a taşıdığı kaydedildi. Karaaslan’ın Karadağ’daki ölümünün kesin nedeni otopsi sonucunda belli olacak.