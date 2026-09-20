Kepez'de otomobil aksesuarı ve boya satışı yapılan iki iş yerinde yangın çıktı. Sütçüler Mahallesi Sütçüler Caddesi’nde saat 21.00 sıralarında başlayan yangında, iki dükkandan aynı anda alevler yükseldi.

DUMANLARI GÖRENLER İHBAR ETTİ

İş yerlerinden yükselen yoğun duman ve alevleri fark eden çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, alevlerin çevredeki diğer iş yerleri ve yapılara sıçramaması için müdahalede bulundu. Yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

İKİ DÜKKAN KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Yangının ardından iki iş yerinde büyük çapta hasar meydana geldi ve dükkanlar kullanılamaz hale geldi. Alevlerin etkisiyle iş yerlerinin üst katında bulunan evin panjur kısmında da hasar oluştu.

Yangının neden çıktığının belirlenmesi için inceleme başlatıldı.