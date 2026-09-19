İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada kadınların izinsiz çekilmiş görüntülerinin paylaşılması üzerine harekete geçti. Yapılan dijital incelemeler sonucunda videoları yayan kullanıcının Pakistan uyruklu H.I. olduğu tespit edildi.

KİMLİĞİ TESPİT EDİLİP GÖZALTINA ALINDI

Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında şüphelinin adresi belirlendi. Düzenlenen operasyonla yakalanan H.I. gözaltına alınırken, emniyetteki sorgu ve yasal işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

ÖZEL HAYATIN GİZLİLİĞİ İHLALİ

Emniyet kaynaklarının aktardığı bilgilere göre, kişilerin rızası dışında görüntülerinin kaydedilmesi ve dijital platformlarda yayılması, özel hayatın gizliliğini ihlal suçu kapsamında adli işlem görüyor. Bu tür vakalarda şüpheliler hakkında yürütülen ceza soruşturmasının yanı sıra, yabancı uyruklu şahıslar için adli sürecin ardından sınır dışı edilme prosedürleri de ilgili kurumlarca devreye alınıyor.