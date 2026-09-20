KAYSERİ’nin Melikgazi ilçesinde yüzme havuzunda arkadaşlarıyla vakit geçiren İ.E.Ö. (24), boğulma tehlikesi geçirerek hastaneye kaldırıldı. Olay, saat 22.00 sıralarında Osman Kavuncu Mahallesi Ahmet Gazi Ayhan Bulvarı’nda bulunan bir yüzme havuzunda meydana geldi.

ARKADAŞLARI SUDAN ÇIKARDI

Havuzda arkadaşlarıyla eğlendiği sırada İ.E.Ö.’nün boğulma tehlikesi geçirdiğini fark eden arkadaşları hızla müdahale etti. Genç, arkadaşları tarafından sudan çıkarılırken durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı İ.E.Ö., ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

O ANLAR KAMERADA

Yaşananlar yüzme havuzunun güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde İ.E.Ö.’nün arkadaşlarıyla eğlendiği sırada boğulma tehlikesi geçirmesi ve çevresindekilerin müdahale ederek genci sudan çıkarması yer aldı.