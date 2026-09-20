IBAN'dan bu işlemi yapanlar dikkat! Bu açıklama size pahalıya patlayabilir...

Bunlar da ilginizi çekebilir

5 milyon TL’de mevduat ve konut hesabı değişti

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan cadde, hasarlı araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı. Polis ekipleri kazanın nedeninin belirlenmesi için inceleme başlattı.

Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan 2 yaralı, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Trabzonspor derbide Galatasaray'ı 4-0 mağlup etti

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ekiplerin yardımıyla araçtan çıkarılarak sağlık görevlilerine teslim edildi.

Çarpışmanın şiddetiyle kontrolden çıkarak savrulan servis minibüsü, yol kenarında bulunan bir iş yerinin duvarına çarparak durabildi. Kazada minibüs sürücüsü M.D. ile araçta yolcu olarak bulunan S.G. yaralandı.

Kaza, saat 05.30 sıralarında Yukarı Dudullu Mahallesi Necip Fazıl Bulvarı’nda meydana geldi. İddiaya göre, Nato Yolu Caddesi istikametinden gelen M.D. yönetimindeki 34 LCT 564 plakalı servis minibüsü ile Necip Fazıl Bulvarı’nda ilerleyen K.D. idaresindeki 34 GED 220 plakalı İBB’ye ait atık kamyonu çarpıştı.

İSTANBUL’un Ümraniye ilçesinde servis minibüsü ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) ait atık kamyonunun çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Bu bağlantı sizi https://www.yenialanya.com dışındaki bir siteye yönlendiriyor.