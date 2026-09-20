MANİSA’nın Yunusemre ilçesinde bir çay bahçesinde meydana gelen silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı. Olay, saat 23.00 sıralarında Topçu Asım Mahallesi İzmir Caddesi’nde bulunan bir çay bahçesinde yaşandı.

İddiaya göre Y.C. (18), aralarında husumet bulunan kişilerin çay bahçesinde oturduğunu öğrendi. Bunun üzerine adrese gelen Y.C., belinden çıkardığı tabancayla gruba doğru ateş açtı.

KURŞUNLAR BAŞKA MASADAKİ MÜŞTERİYE İSABET ETTİ

Silah seslerinin duyulmasıyla Y.C.’nin hedefindeki kişiler bölgeden kaçtı. Açılan ateş sırasında kurşunlar, başka bir masada oturan ve olayla ilgisi bulunmayan müşterilerden S.K.’ye isabet etti.

Bacağına 2 kurşun isabet eden S.K. yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine çay bahçesine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

ŞÜPHELİ ARANIYOR

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından S.K., ambulansla Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan S.K.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Saldırının ardından olay yerinden kaçan Y.C.’nin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.