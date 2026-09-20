MANİSA’nın Kırkağaç ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen otobüs kazasında 18 kişi yaralandı. Denizli’den hareket ederek Balıkesir’e gitmekte olan 20 ATL 301 plakalı yolcu otobüsü, saat 03.00 sıralarında Balıkesir-Kırkağaç kara yolunda yoldan çıkarak kaza yaptı.

Otobüste toplam 37 yolcunun bulunduğu öğrenilirken, kazada aralarında şoför ve kadın muavinin de bulunduğu 18 kişi yaralandı.

EKİPLER BÖLGEYE SEVK EDİLDİ

Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahaleleri yapıldı.

Sağlık ekiplerince hastanelere sevk edilen yaralılardan 4’ü Balıkesir’de, 8’i Akhisar’da, 1’i Saruhanlı’da, diğer yaralılar ise Kırkağaç’taki hastanelerde tedavi altına alındı.

ŞOFÖR VE MUAVİNİN DURUMU AĞIR

Kazada yaralanan otobüs şoförü ile kadın muavinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Diğer yaralıların tedavilerinin hastanelerde sürdüğü bildirildi.

Kazada yara almayan 19 yolcu ise başka bir firmaya ait otobüsle Akhisar Otogarı’na götürüldü.

OTOBÜS VİNÇLE KALDIRILDI

Kazaya karışan yolcu otobüsü, ekiplerin çalışmasının ardından vinç yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

Kırkağaç Kaymakamı Zafer Oktay da olay yerine gelerek bölgede incelemelerde bulundu ve yetkililerden kazaya ilişkin bilgi aldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.