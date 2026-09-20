MANİSA’nın Şehzadeler ilçesinde iki motosikletin karıştığı trafik kazasında 1’i ağır olmak üzere 3 kişi yaralandı. Kaza, saat 22.20 sıralarında Manisa-Saruhanlı kara yolu Veziroğlu Mahallesi yakınlarında meydana geldi.

Aynı yönde seyreden Yavuz T. yönetimindeki 45 ADG 599 plakalı motosiklet ile Tevfik Eren D. idaresindeki 45 BAH 969 plakalı motosiklet, henüz belirlenemeyen nedenle çarpıştı.

BARİYER İLE ASFALT ARASINDA SIKIŞTI

Çarpışmanın şiddetiyle Yavuz T.’nin kullandığı motosiklet savrularak bariyer ile asfalt arasında sıkıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, motosikletiyle birlikte bariyerlerin arasında sıkışan Yavuz T.’yi bulunduğu yerden çıkardı. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerine teslim edilerek ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.

3 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada iki motosikletin sürücüleri Yavuz T. ve Tevfik Eren D. ile motosikletlerden birinde yolcu olarak bulunan Alperen A. yaralandı. Üç yaralı ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralılardan Yavuz T.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Jandarma ekipleri kazanın meydana geliş nedeninin belirlenmesi için inceleme başlattı.