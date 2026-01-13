Türkiye genelinde yaşlı araç parkını yenilemeyi, çevresel yükü azaltmayı ve <strong>yerli otomotiv üretimini desteklemeyi hedefleyen hurda araç teşviki için süreç hız kazandı. ÖTV indirimi veya muafiyeti içermesi planlanan düzenleme, bireysel araç sahiplerinin yanı sıra sanayi ve savunma üretimi açısından da stratejik bir başlık olarak değerlendiriliyor.

Antalya, Alanya, Manavgat ve Gazipaşa gibi araç yaş ortalamasının Türkiye ortalamasının üzerinde olduğu bölgelerde, teşvikin özellikle esnaf ve dar gelirli araç sahipleri açısından belirleyici olması bekleniyor.

HURDA ARAÇ TEŞVİKİNDEN KİMLER YARARLANABİLECEK?

Meclis gündemindeki taslak çalışmalara göre teşvikten yararlanmak isteyen araç sahiplerinin yerine getirmesi gereken temel şartlar şöyle öne çıkıyor:

Araç yaşı:Trafikte kayıtlı aracın en az 25 yaşında olması planlanıyor. Otomobil, kamyonet, minibüs ve bazı hafif ticari araçların kapsamda yer alması, traktörlerin ise büyük ölçüde kapsam dışında kalması bekleniyor.

Mülkiyet durumu: Hurdaya ayrılacak aracın başvuru sahibinin adına kayıtlı olması gerekiyor. MTV borcu, haciz veya rehin kaydı bulunan araçların teşvikten yararlanması öngörülmüyor.

Teslim işlemi: Araçların, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından lisanslandırılmış geri dönüşüm tesislerine teslim edilmesi ve noter onaylı hurda belgesi alınması şart.

Yeni araç alımı: Teşvikin yalnızca sıfır kilometre araçlar için geçerli olması planlanıyor. Yerli üretim oranı belirli seviyenin üzerinde olan veya elektrikli-hibrit araçların (Togg, Fiat Egea, Hyundai i20 gibi) öncelikli olması gündemde.

Başvuru belgeleri: Kimlik belgesi, ruhsat, hurda taşıt teslim tutanağı, tescil silme belgesi ve borçsuzluk yazısı ile işlemlerin tamamlanması öngörülüyor.

HURDA ARAÇLARIN SANAYİYE KATKISI DA HESAPLANIYOR

Hurda araç teşvikinin yalnızca otomotiv piyasasını değil, geri dönüşüm ve sanayi üretimini de beslemesi bekleniyor. Makine ve Kimya Endüstrisi AŞ’nin (MKE), son yıllarda kamudan toplanan hurdaları savunma sanayisinde etkin şekilde kullandığı biliniyor.

MKE’nin Kırıkkale, İzmir Aliağa ve Kocaeli Seymen tesislerinde 2025 yılı boyunca yüz binlerce ton metal hurdasının geri dönüştürüldüğü, bu sayede hem enerji tasarrufu sağlandığı hem de karbon emisyonunun ciddi oranda azaltıldığı ifade ediliyor.

Hurda araçlardan elde edilecek nitelikli çeliğin, mühimmat ve savunma sistemleri üretiminde kullanılması ihtimali, teşvikin stratejik yönünü güçlendiren başlıklar arasında yer alıyor.

ANTALYA VE ALANYA’DA NE ANLAMA GELİYOR?

Antalya genelinde ve özellikle Alanya’da, 1990’lı ve 2000’li yılların başına ait araçların hâlâ yoğun şekilde trafikte olduğu biliniyor. Hurda teşvikinin devreye girmesi halinde;

- Esnafın ticari araç yenileme maliyeti düşebilir,

- Trafik güvenliği ve çevresel etki olumlu yönde etkilenebilir,

- Yerli üretim araçlara yönelim artabilir,

TEŞVİK NE ZAMAN YASALAŞABİLİR?

Ankara kulislerine yansıyan bilgilere göre, hurda araç teşvikine ilişkin düzenlemenin 2026 yılının ilk yarısında Meclis gündemine gelerek yasalaşması hedefleniyor. Ancak kapsam, miktar ve ÖTV indirimi oranlarının, yasama sürecinde yeniden şekillenebileceği de belirtiliyor.

Netleşecek düzenleme ile birlikte otomotiv piyasasında bekleyen talebin harekete geçmesi ve yerli üretimin desteklenmesi amaçlanıyor.