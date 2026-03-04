YOL FATURASI İKRAMİYEYİ YUTTU

​Hükümetin bayram öncesi hesaplara yatıracağı ikramiye tutarı, artan akaryakıt ve işletme maliyetleri nedeniyle otobüs biletleri karşısında eridi. Alanya'dan yola çıkmayı düşünen emekli bir çift, sadece "git-gel" yapabilmek için devasa bir bütçe ayırmak zorunda. Bazı illere gidiş-dönüş maliyeti, 4 bin liralık ikramiye tutarının dahi çok üzerine çıkmış durumda.

​İŞTE ALANYA ÇIKIŞLI İL İL BİLET MALİYETİ

​Alanya Otogarı güncel fiyatları üzerinden yapılan 2 kişilik gidiş-dönüş hesaplaması şu şekilde:

​Samsun: 5 bin 800 TL ikramiyeyi bin 800 TL aşıyor

​İstanbul: 4 bin 800 TL-ikramiyeyi 800 TL aşıyor

​Kayseri: 4 bin 800 TL- ikramiyeyi 800 TL aşıyor

​Ankara: 4 bin TL ve tam ikramiye kadar

​Konya: 3 bin TL İkramiyeden bin TL kalıyor

​TORUN SEVMEK ARTIK LÜKS OLDU

​Verilere göre, Samsun’a gitmek isteyen bir çiftin cebinden sadece yol için 5 bin 800 TL çıkması gerekiyor. 4 bin TL’lik bir ikramiye senaryosunda dahi emeklinin yolculuğu tamamlayabilmesi için maaşından ekstra takviye yapması şart. Bu rakamlara yoldaki yemek, içecek ve diğer temel ihtiyaçlar dahil değil. Vatandaşlar, "Bayramda torunlarımızı sevindirmek bir yana, yanlarına gidecek parayı bile denkleştiremiyoruz" diyerek duruma tepki gösteriyor.

​BAYRAMDA FİYATLARIN DAHA DA ARTMASI BEKLENİYOR

​Alanya Otogarı’ndaki yazıhane yetkilileri, mevcut fiyatların normal dönem tarifesi olduğunu hatırlatarak uyarıda bulunuyor. Bayram yoğunluğuyla birlikte talebin artması sonucu bilet fiyatlarında yeni bir artış bekleniyor. Bu durum, memleket hasreti çeken emekli için bayram yolculuğunun tamamen imkânsız hale gelmesi anlamına geliyor.