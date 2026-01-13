Evden yükselen yoğun dumanı fark eden çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Oturma odasından başlayan yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıktığı odada büyük çapta hasar oluştu.
Yangının söndürülmesinin ardından gecekonduda yapılan kontrolde, içeride bir kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Yangında hayatını kaybeden kişinin yüzünün tanınmayacak halde yandığı, üzerinden kimlik çıkmadığı öğrenildi.
EV SAHİBİ HASTANEYE KALDIRILDI
Yangın sırasında gecekondunun üst katında bulunan ev sahibi Ali H. (67) de yoğun dumandan etkilendi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Ali H., ambulansla hastaneye kaldırıldı.