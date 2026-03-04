Keskin, yıl sonu için altında 10 bin TL üzerini işaret etti. Orta Doğu’da ABD, İsrail ve İran hattında patlak veren savaş, küresel piyasalarda olduğu gibi altın fiyatlarında da sert hareketlere yol açtı. Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kent Kuyumculuk Sahibi Ali Keskin, son gelişmeleri ve beklentilerini Yeni Alanya’ya anlattı. Keskin, savaşın başlamasıyla birlikte altının önce zirve yaptığını, ancak bu yükselişin uzun sürmediğini belirtti. Yatırımcılara özellikle kısa vadeli düşünmemeleri yönünde çağrıda bulunan Keskin, “Altınınızı alın, kısa vadeli hareketlere odaklanmayın. Altın daha çok yukarılara çıkacak. Al-sat yaparak kar realizasyonuna girmeyin” dedi. Keskin ayrıca altının yıl sonuna kadar en kötü ihtimalle 10 bin liranın üzerine çıkacağını düşündüğünü vurguladı.

‘ALTININIZI KISA VADELİ DÜŞÜNMEYİN’

Kent Kuyumculuk Sahibi Ali Keskin, “Şu anda son bir yılın gelir rekoru altında ve biz yatırımcılarımıza hep tavsiye ettik, altın alın diye. Savaş ve belirsizlik altını etkileyen unsurlardır. Şu anda savaş çıktı, savaşın çıkmasıyla beraber altının gramı 8 bin 300 liralara vurdu. Dün 7 bin 400 civarına geriledi, şu anda 7 bin 550 civarında. Ons da 5 bin 300 civarında. Zaten 5 bin 200 civarında bir destek vardı. Şu anda o desteğin üzerinde. Yoğun bir satış yok. Her zaman şunu unutmayalım; beklentiler bir şekilde satın alınır ama gerçekler olduğu zaman satış olur. Herkes zaten bu savaşı beklediği için altına bu kadar yüklü giriş yapıldı. Savaş çıktığı anda da otomatikmen 8 bin 300 liraya çektiler, buradan müthiş bir kar realizasyonu geldi. Ama bu demek değildir ki altın daha da düşecek. Hayır, kesinlikle düşmeyecek. Ben buraları bir alım yeri olarak görüyorum. Yatırımcılara şunu tavsiye ediyorum; kısa vadede düştü çıktı al-sat yaparak para kazanalım diye bir şey yapmasınlar. Altınınızı alın, kısa vadeli düşünmeyin. Uzun vadeli aldığınız zaman yarın 7 bin 200’e düşebilir, hiç panik yapmayın, asla satış yapmayın. Uzun vadede önünüze bakın. Tekrar söylüyorum, altın alın, daha çok yukarılara çıkacak. Ama sakın al-sat realizasyonuna girmeyin, elinizdeki malı kaptırırsınız” diye konuştu.

‘ALTININ YIL SONUNDA 10 BİN LİRANIN ÜZERİNDE OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM’

Keskin, “Bu belirsizlikte 3. Dünya Savaşı çıkabilir, daha da büyüyebilir. Bir anlaşma olur, bir ay sonra bitebilir. Ben şu anda çok büyük bir zıplama olacağını düşünmüyorum. Savaşın hacmi büyümediği sürece çok büyük zıplama olmayacak. En ufak olumsuzlukta ya da taarruzda, büyük bir saldırı olduğu zaman yine 8 bin 200–8 bin 300’leri görebiliriz. Bunlar gelip geçici şeyler. Yıl sonuna kadar en kötü ihtimalle 10 bin liranın üzerine atacağını düşünüyorum” dedi. (Hatice NERGİZ)

