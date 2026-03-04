Mavi ekonominin sosyo-ekolojik etkilerini ve sunduğu fırsatları disiplinler arası bir vizyonla ele alan bu küresel araştırma ağı; deniz temelli ekonomik faaliyetlerin çevresel sürdürülebilirliğinden kıyı topluluklarının güçlendirilmesine kadar pek çok kritik meseleyi yeniden tanımlamayı hedeflerken, Dr. Coşkun bu süreçte denizcilik mesleklerinin dönüşümü, gıda güvenliği, sürdürülebilir mavi tüketim stratejileri, liman kentlerinin gelişimi, balıkçılık yönetişimi ile iklim değişikliği ve doğal afetlerle mücadele gibi stratejik alanlarda bilimsel katkı sunacak. Alanya Üniversitesi’nin uluslararası araştırma ekosistemindeki görünürlüğünü ve küresel akademik ağlardaki etkinliğini pekiştiren bu önemli kazanım, üniversite yönetiminin bilimsel üretkenliği teşvik etme ve dünya standartlarında akademik iş birlikleri kurma konusundaki kararlı vizyonunun somut bir yansıması olarak değerlendiriliyor.

Kaynak: Alanya Üniversitesi BÜLTEN