​Türkiye, 2026 yılının ikinci ayında da TÜİK’in tartışmalı rakamları ile bağımsız kurumların gerçekleri arasındaki uçuruma uyandı. İYİ Parti İlçe Başkan Yardımcısı, Sosyal Güvenlik ve Çalışma Hayatı Uzmanı Muharrem Kaya, Şubat 2026 enflasyon verilerini ve vatandaşın içine itildiği yoksulluk sarmalını zehir zemberek açıklamalarla değerlendirdi.

​TÜİK YİNE EN DÜŞÜKTE KALDI: GERÇEKLER PERDELENİYOR MU?

​TÜİK verilerine göre şubat ayında enflasyon bir önceki aya göre yüzde 2,96, yıllık bazda ise yüzde 31,53 arttı. Ancak Kaya, bu rakamların sokağın gerçeğini yansıtmadığını belirterek diğer kurumların verilerine dikkat çekti:

​ENAG: Aylık yüzde 4,01, yıllık yüzde 54,14

​İTO (İstanbul): Aylık yüzde 3,85, yıllık yüzde 37,88

​Muharrem Kaya, bu devasa farkı şu sözlerle eleştirdi: "ENAG, İTO ve TÜİK arasındaki hesap farkının açıklanacak bir tarafı yoktur. Bu fark, emeklinin ve dar gelirlinin yıllar içinde nasıl fakirleştiğinin cevabında saklıdır. TÜİK yine en düşük açıklayan kurum olmuştur."

​EĞİTİM VE KONUT EL YAKIYOR: YOLUN YARISI GEÇİLDİ

​Şubat ayında en yüksek artışın yine eğitimde yaşandığını vurgulayan Kaya; gıdada yüzde 36,44, ulaştırmada yüzde 28,86 ve konut-enerji grubunda yüzde 42,33’lük yıllık artışların halkın belini büktüğünü ifade etti. Kaya, "2026 yılının sadece ilk iki ayında enflasyon yüzde 8’in üzerine çıktı. Yani yolun yarısı şimdiden geçildi. Önümüzde 10 ay daha var ve her ay ücretlilerin alım gücü daha da düşecek" uyarısında bulundu.

​AÇLIK SINIRI 32 BİN TL’YI AŞTI: ASGARİ ÜCRETLİ AÇLIĞA MAHKUM EDİLDİ!

​TÜRK-İŞ’in Şubat 2026 verilerini paylaşan Kaya, dehşet verici tabloyu rakamlarla ortaya koydu:

​Açlık sınırı (4 Kişilik Aile): 32 bin 365,44 TL

​Yoksulluk sınırı: 105 bin 424,90 TL

​Bekâr bir çalışanın yaşam maliyeti: 41 bin 899,77 TL

​Kaya, asgari ücretin tarihte ilk kez açlık sınırının bu kadar altında kaldığını vurgulayarak, "Asgari ücret ile açlık sınırı arasında 4 bin 400 TL, emekli maaşı ile ise 12 bin 400 TL fark var. Bu makas ilerleyen zamanda daha da açılacak. İnsan onuruna yaraşır bir yaşam için maaşlar derhal yenilenmelidir" dedi.

‘KİRA ZAMMI TAVAN YAPTI, MAAŞLAR AY ORTASINI GÖRMÜYOR’

​TÜİK’in açıkladığı yüzde 2,96’lık aylık veriyle birlikte mart ayında uygulanacak tavan kira zam oranı yüzde 33,39 olarak belirlendi. Muharrem Kaya, çarşı-pazardaki durumun cep yakmanın ötesine geçtiğini, vatandaşın bir sonraki aya hep borçla girdiğini belirtti.

‘EKONOMİ EŞ GÜDÜLEMİYOR DEZENFLASYON BİR MASALDIR’

​Hükümetin ekonomi yönetimini ezbere dayalı olmakla suçlayan Kaya, eleştirilerini şöyle sürdürdü: "2025 yılının sonunda yüzde 0,80’lerde seyreden enflasyon nasıl olduysa bir anda patladı. Kuraklık, deprem veya savaş gibi bahanelerin arkasına sığınılacak noktayı geçtik. Belli ki ekonomi eş güdülemiyor. Üstü kapalı laf sokarak, dezenflasyon masalı anlatarak halkı kandıramazsınız." Konuşmasının sonunda iktidara sert bir uyarıda bulunan Kaya, çözümün sandıkta olduğunu işaret etti: "Ülke nüfusunun 2/3’ünü oluşturan çalışanlar ve emekliler için 2026 yılı tahminlerin ötesinde zor geçecek. Vatandaşlarımız kendilerine reva görülen bu durumu unutmamalı ve ilk seçimde bu iktidarı değiştirmelidir."