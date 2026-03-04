Turizmin kalbinin attığı Alanya çarşısında bugünlerde derin bir sessizlik hakim. Normal şartlarda baharın gelişi ve Avrupa pazarının hareketlenmesiyle canlanması beklenen sokaklarda ne turist ne de yerel vatandaş görülüyor. Geçmiş yılların kalabalık manzarasından uzak olan çarşıda, dükkân sahipleri günü siftahsız kapatma endişesi yaşıyor.

​‘PANDEMİ DÖNEMİNDEN BİLE DAHA SESSİZ’

​Bölgede 16 yıldır çanta, valiz ve turistik eşya satışı yapan bir esnaf, durumun ciddiyetini şu sözlerle özetledi: ​"Yıllardır bu çarşıdayım, pandemi dönemi hariç hiç bu kadar sessiz bir dönem yaşamadım. Sokakta alışveriş yapacak müşteriyi geçtim, yoldan geçen sade vatandaş bile yok. Esnaflar olarak dükkân önlerinde birbirimizle sohbet ederek vakit geçirmeye çalışıyoruz."

​BORÇ YÜKÜ VE BELİRSİZLİK KORKUTUYOR

​Son 5 yıldır kâr marjlarının istikrarlı bir şekilde düştüğünü belirten esnaflar, birçoğunun banka kredileriyle ayakta durduğunu ifade ediyor. Geçtiğimiz sezonun da beklentileri karşılamaması, bu yılki belirsizlikle birleşince ticari risk katlanmış durumda.

​Esnafın en büyük korkusu ise stok ve borç dengesi. Sezon açılışına az bir süre kalmasına rağmen, dükkân sahipleri yeni ürün siparişi vermeye çekiniyor. Geçen yıldan kalan stoklarla sezona girmeyi planlayan esnaf, "Yeni ürün almak, ödenmesi gereken yeni senetler demek. Önümüzü göremediğimiz için bu riske giremiyoruz," diyerek yaşadıkları çıkmazı dile getiriyor.

​GÖZLER BAYRAM HAREKETLİLİĞİNDE

​Normal şartlarda Ramazan Bayramı ile birlikte turizmde ilk ciddi hareketliliğin başlaması bekleniyor. Ancak hem küresel ekonomik koşullar hem de bölgedeki turist profilindeki değişimler, Alanya esnafını temkinli bir bekleyişe itmiş durumda. Her geçen yılın bir öncekini arattığını savunan çarşı sakinleri, bölge turizmini canlandıracak acil adımlar atılmasını bekliyor.