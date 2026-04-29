ANTALYA’da sahte vekaletle gayrimenkul satışı girişimi, emniyet ekiplerinin zamanında müdahalesiyle engellendi. Almanya’da yaşayan bir vatandaşa ait yaklaşık 120 milyon TL değerindeki taşınmazın satış aşamasında ortaya çıkarılan olay, bölgede son dönemde artan dolandırıcılık yöntemlerine dikkat çekti.

SAHTE VEKALETLE SATIŞ GİRİŞİMİ

Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, yurt dışında yaşayan V.E. isimli vatandaş adına düzenlenen sahte vekaletle Aksu ilçesindeki bir gayrimenkulün satılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda, söz konusu satış işleminin Aksu Tapu Müdürlüğü’nde gerçekleştirileceği belirlendi.

Tapu işlemi öncesinde harekete geçen ekipler, hem kamu zararını hem de mağduriyetin büyümesini önlemek için operasyon planladı.

SUÇÜSTÜ YAKALANDILAR

Düzenlenen operasyonda, Aksu Tapu Müdürlüğü ve çevresinde 10 şüpheli suçüstü yakalandı. Olayla bağlantılı olduğu tespit edilen 4 kişi ise farklı illerde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarla gözaltına alındı. Böylece toplam 14 şüpheli yakalanarak emniyete götürüldü.

Şüphelilerin üzerinde ve bağlantılı adreslerde yapılan aramalarda 15 adet cep telefonu ve çok sayıda SIM kart ele geçirildi. Dijital materyaller incelemeye alındı.

650 MİLYONLUK BAŞKA GİRİŞİMLER DE TESPİT EDİLDİ

Polis ekiplerinin yaptığı detaylı incelemelerde, şüphelilerin yalnızca bu olayla sınırlı kalmadığı ortaya çıktı. Aynı yöntemle iki farklı mağdura ait toplam değeri yaklaşık 650 milyon TL olan arsaların da satışının planlandığı belirlendi.

Bu tespit, organize bir yapı üzerinden büyük çaplı dolandırıcılık girişimi yürütüldüğü şüphesini güçlendirdi.

11 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler hakkında “nitelikli dolandırıcılık” suçlamasıyla işlem yapıldı. Mahkeme, 14 şüpheliden 3’ünü adli kontrol şartıyla serbest bırakırken, 11 şüphelinin tutuklanmasına karar verdi.