Bursa'daki bir metro istasyonunda faaliyet gösteren çiğ köfteci esnafı, kimliği henüz tespit edilemeyen bir şahsın şok edici ırkçı saldırısının hedefi oldu. Olay anını bizzat kendi telefonuyla saniye saniye kaydeden şüpheli, bu görüntüleri hiçbir çekince duymadan sosyal medya platformlarında servis etti. İlk olarak Gazete Pano hesabından dolaşıma giren söz konusu video, internet üzerinde kısa sürede tepkilerin odağına yerleşti. Farklı kültürlerin huzur içinde bir arada yaşadığı Alanya'da da yakından izlenen olay, esnaf güvenliği konusunu yeniden tartışmaya açtı.

KAN DONDURAN İFADELER

Sosyal medyada deprem etkisi yaratan kayıtlarda, şüphelinin esnafa yönelttiği ağır tehditler kan dondurdu. Videoda saldırganın, esnafın memleketini sorguladıktan sonra, "Kürtçe şarkı mı açıyorsun? Senin kafanı cama geçirebilirim ama yapmıyorum, gerçeği anla diye. Bunu çalma, ekmeğinden olma." ifadelerini kullanarak açık bir baskı kurduğu duyuluyor. Gözü dönmüş şahsın hızını alamayarak savurduğu, "Bu tezgahı dağıtır, seni buraya gömerim" şeklindeki sözleri ise olayın taşıdığı büyük riski ve şiddet eğilimini gözler önüne serdi.

EMNİYETE BİNLERCE İHBAR

Skandal görüntülerin hızla yayılması, toplumun her kesiminde derin bir öfkeye sebep oldu. Videoyu izleyen çok sayıda vatandaş, olaya kayıtsız kalmayarak sosyal medya üzerinden emniyet birimlerini adeta ihbar yağmuruna tuttu. Şüphelinin yakalanması için polis hesapları etiketlenerek ardı ardına şikayetler oluşturulurken, ırkçı saldırıya yönelik tepkiler büyüyerek devam ediyor. Alanya’daki vatandaşların da yakından takip ettiği süreçte, emniyet güçlerinin şahsın tespiti için başlatacağı adımlar merakla bekleniyor.