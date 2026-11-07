Küresel iklim politikalarına yön verecek olan ve Antalya'da gerçekleştirilecek COP31 zirvesi için hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor. 196 ülkeden devlet yetkilileri ve delegasyonların ağırlanacağı dev organizasyonda, liderlere Antalya Valiliği koordinasyonunda hazırlanan coğrafi işaretli yöresel ürünler ikram edilecek.

Zirve kapsamında kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları işbirliğiyle kapsamlı bir tanıtım seferberliği yürütülüyor. Bu doğrultuda, kentin 37 yıllık köklü bir firması tarafından özel bir gastronomi seçkisi oluşturuldu. Firmanın ikinci kuşak temsilcisi Ebru Kocaacar'ın aktardığına göre, hazırlanan hediye kutularında Akdeniz ve Anadolu'nun kadim kültürünü yansıtan ürünler yer alıyor.

HANGİ ÜRÜNLER İKRAM EDİLECEK?

"COP31 Türkiye Antalya" logolu ahşap kutularda sunulacak seçkide; bölgeye özgü turunç ve bergamotun yanı sıra Korkuteli'nin meşhur karyağdı armudundan yapılan reçeller bulunuyor. Ayrıca Manavgat'ın coğrafi işaretli altın susamından elde edilen tahin, pekmez ve Side yöresinin nar ekşisi de dünya liderlerinin beğenisine sunulacak. Cam şişelerde hazırlanan ürünlerin üzerinde, üretim süreçlerini anlatan karekodlar yer alacak.

İKLİM ZİRVESİNDE ÇEVRECİ SUNUM

COP31'in temel amacı olan çevre duyarlılığı, hazırlanan hediyeliklerin ambalajlarına da doğrudan yansıtıldı. Kocaacar, sunumlarda tamamen geri dönüştürülebilir ahşap kutular, cam kavanozlar ve metal kapaklar kullandıklarını belirterek, "Ürünlerimiz tamamen Antalya'yı, Akdeniz'i ve Anadolu'nun bereketini yansıtıyor." ifadelerini kullandı. Binlerce üst düzey yetkilinin katıldığı bu tür küresel organizasyonlarda yerel gastronominin ön plana çıkarılması, kentin uluslararası marka değerine ve turizm potansiyeline doğrudan katkı sağlıyor.