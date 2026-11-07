AK PARTİ

AK Parti Alanya İlçe Teşkilatı, İlçe Başkanı Mehmet Şarani Tavlı yönetiminde hem parti içi dinamikleri diri tutan hem de vatandaşın iyi ve kötü gününde yanında olan yoğun bir haftalık çalışma programını geride bıraktı.

KURUMLAR VE SİVİL TOPLUMLA GÜÇLÜ TEMAS

Parti binasında ağırlama ve ziyaret programlarına hız kesmeden devam eden AK Parti Alanya Yönetimi, Antalya İmam Hatipliler Derneği Başkanı Abdulkadir Göç ve yönetim kurulunu ilçe teşkilatında misafir etti. Karşılıklı fikir alışverişinin yapıldığı görüşmenin yanı sıra, hafta boyunca partiye gelerek AK Parti saflarına katılmak isteyen vatandaşların üyelik işlemleri bizzat gerçekleştirildi.

ESNAF VE MAHALLE TEŞKİLATLARIYLA OMUZ OMUZA

AK Parti heyeti, Genel Merkez Doğu Marmara Bölgesi İl Koordinatörü Mustafa Toklu ve teşkilat mensuplarının katılımıyla Sugözü Mahalle Başkanı Ramazan Arslan’ı iş yerinde ziyaret etti. Konaklı Mahalle Yönetim Toplantısı, teşkilat mensuplarının geniş katılımıyla yerinde icra edildi. Parti yöneticileri, Altılı Lastik tarafından düzenlenen 5. Geleneksel Pişi Günü programına ve bölgede hizmete giren yeni bir iş yerinin açılış törenine katılarak esnafa destek verdi.

CEMİYET VE ASKER UĞURLAMA PROGRAMLARINDA YOĞUN MESAİ

Hafta sonu ve hafta içi boyunca bölge halkının mutlu günlerini paylaşan İlçe Başkanı Mehmet Şarani Tavlı ve teşkilat mensupları adeta düğün maratonu yaşadı. Vatani görevini yapmak üzere askere gidecek olan Emirhan Çoban’ın asker yemeği programına katılarak hayırlı tezkereler dilekleri iletildi.

ALANYA'NIN TARİHİNE VE KÜLTÜRÜNE SAHİP ÇIKILDI

Alanya’nın simge yapılarından biri olan Kızılkule’nin 800. yıl dönümü kutlamaları kapsamında düzenlenen Mehteran Birliği gösterisine İlçe Başkanı Mehmet Şarani Tavlı ve parti mensupları tam kadro katılarak kentin tarihi coşkusuna paydaş oldu. Belediye Meclis Üyeleriyle Olağan Meclis Grup Toplantısı yapıldı. Haftalık Olağan Yürütme Kurulu ve Olağan Yönetim Kurulu toplantıları Başkan Tavlı yönetiminde toplandı. Teşkilat Başkanı Celil Topal başkanlığında Teşkilat Komisyon Toplantısı icra edildi.

"3 KASIM Bir MİLAT: ARTIK HİÇBİR ŞEY ESKİSİ GİBİ OLMAYACAK"

AK Parti’nin iktidara gelişinin yıl dönümü olan 3 Kasım da teşkilatın ana gündem maddelerinden biriydi. Hafta boyunca hem sahada hem masa başında yüksek tempoyla çalışan AK Parti Alanya İlçe Teşkilatı, gelenekselleşen Nöbetçi Başkan uygulamasıyla da ilçe binasına gelen vatandaşların talep ve sorunlarını dinleyerek çözüm mercii olmayı sürdürdü ve haftalık faaliyet maratonunu noktaladı.

YENİ PARTİ

Yeni Parti Alanya İlçe Örgütü, hafta boyunca kent gündeminden parti içi organizasyonlara, tarihi anma mesajlarından sert ekonomik eleştirilere kadar oldukça tempolu bir siyasi çalışmayı geride bıraktı.

KENT YÖNETİMİYLE ANLAYIŞ VE İŞ BİRLİĞİ TEMASI

Saha ve ziyaret maratonunu sürdüren Yeni Parti Heyeti, Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Haydar Uyar’ı makamında ziyaret etti.

İlçe Başkanı Bülent Kandemir’in şehir dışında bulunması sebebiyle İlçe Başkanvekili Mehmet Can Karagöz, partiyi temsilen Antalya’da düzenlenen bölge grup toplantısına katıldı. İl Başkanı ve diğer ilçe başkanlarının hazır bulunduğu toplantıda, güncel siyasi gelişmeler ile önümüzdeki dönemin yol haritası ele alınarak örgütler arası dayanışma mesajı verildi. Saha temaslarına Mahmutlar bölgesinde devam eden İlçe Örgütü, Milletvekili Aykut Kaya ile Mahmutlar Bölge Temsilciliği’ni ziyaret ederek partililer ve mahalle sakinleriyle bir araya geldi.

CUMHURİYET DEĞERLERİ VE ERDAL İNÖNÜ ANILDI

Yeni Parti Alanya İlçe Örgütü, haftalık mesajlarında, Cumhuriyetimizin ikinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’nün oğlu, bilim ve devlet insanı Erdal İnönü, vefat yıl dönümünde yâd edildi.

Milli egemenliğin ve millet iradesinin önündeki tarihsel engellerin kaldırıldığı 1 Kasım 1922 tarihi, "Cumhuriyet’e giden yolun en büyük taşı" vurgusuyla selamlandı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün öncülüğünde gerçekleşen Harf Devrimi’nin, milletin aydınlanma ve çağdaşlaşma mücadelesindeki tarihsel önemine dikkat çekildi.

ÖNSEÇİM HEYECANI: 8 KASIM’DA SANDIKLAR KURULUYOR

Parti içi demokrasinin en önemli adımlarından biri olan Yeni Parti Genel Başkanlık Önseçimi için hazırlıklar tamamlandı. 8 Kasım 2026 Pazar günü 08.00 – 19.00 saatleri arasında Alanya İlçe Örgütü Binası ve Mahmutlar Bölge Temsilciliği. 5 Kasım 2026 tarihine kadar üyelik kaydını tamamlamış tüm üyeler, iradelerini sandığa yansıtmaları adına oy kullanmaya davet edildi.

BAŞKAN KANDEMİR’DEN SERT EKONOMİ VE "FON VURGUNU" ELEŞTİRİSİ

İlçe Başkanı Bülent Kandemir: " Akaryakıttan gıdaya, kiradan mutfak tüpüne kadar her şeye zam geliyor. Memura ve işçiye gelince 3 kuruş zammın aylarca hesabı yapılırken, depremden daha büyük ekonomik kayba neden olan bu fon vurgununun siyasi yönü halen açığa çıkarılmıyor." sözleriyle iktidarı adeta topa tuttu.

Yeni Parti Alanya İlçe Örgütü, hem kent sorunlarına getirdiği çözüm önerileri hem de teşkilat içi dinamizmiyle dolu dolu bir haftayı geride bıraktı.

MHP

MHP Alanya İlçe Teşkilatı, İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan başkanlığında hem parti içi istişareleri hem de sahadaki cemiyet ve sosyal sorumluluk faaliyetlerini aralıksız sürdürdü.

TAHA MİRAÇ İÇİN 192 BİN TL'LİK ANLAMLI DESTEK

Geleneksel Cumhuriyet Şöleni kapsamında DMD hastası Taha Miraç Kevkir yararına düzenlenen kermeste toplanan 192.700 TL bağış, minik Taha Miraç’ın hesabına yatırılarak dekontları annesi Şengül Kevkir’e teslim edildi.

Kazakistan eski Kültür Bakanı ve TÜRKSOY eski Genel Sekreteri Düsen Kaseinov, ilçe teşkilatını ziyaret etti. Partinin emektar isimleri Hüseyin Yiğit, Halit Akbulut, Ahmet Er, Adem Çalış ve Geçmiş Dönem İlçe Başkanı Abdurrahman Duman, İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan ile bir araya gelerek istişarelerde bulundu.

"100 İL, 1000 İLÇE" HEYECANI, DÜĞÜN, AÇILIŞ VE ASKER UĞURLAMA PROGRAMI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin kamuoyuna açıkladığı “100 İl, 1000 İlçe” projesi, Alanya kamuoyunda ve teşkilat tabanında büyük bir heyecan yarattı.

İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan ve yönetim kurulu üyeleri; Yağmur-Mehmet Ali, Azra-Anıl, Esra-Burak, Ebru-Göksel ile Deniz ve Şahinkaya ailelerinin evlatlarının düğün merasimlerine katıldı. Yeni bir iş yeri açılışında yer alan heyet, ayrıca Emir Kaan Çetin’in asker uğurlama merasimine katılarak vatani görevine coşkuyla uğurladı.

MHP Alanya İlçe Teşkilatı, Mustafa Türkdoğan başkanlığında hem saha hem de parti içi çalışmalarıyla yoğun bir haftayı tamamladı.

CHP

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Alanya İlçe Örgütü, İlçe Başkanı Gürkan Yılmaz yönetiminde hem kurumsal ziyaretler hem de tarihi anma mesajlarıyla öne çıktı.

KAYMAKAM VE EMNİYET MÜDÜRÜNE ZİYARET

Kentin huzuru, güvenliği ve kamu idaresiyle diyalog kanallarını güçlü tutmayı hedefleyen CHP Alanya Yönetimi, protokolle önemli temaslarda bulundu: Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk, İlçe Başkanı Gürkan Yılmaz ve yönetim kurulu üyeleriyle birlikte makamında ziyaret edildi.

Alanya İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Hilmi Özgönül, İlçe Başkanı Gürkan Yılmaz ve ilçe yöneticilerinin katılımıyla makamında ziyaret edilerek kentin asayişi ve genel durumu üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

KIZILKULE'NİN 800. YILI,1 KASIM VE CUMHURİYET DEVRİMLERİ MESAJI

Alanya’nın tarihi sembolü ve asırlık mirası Kızılkule’nin 800. yıl dönümü kutlama programına katılım sağladı. CHP İlçe Başkanı Gürkan Yılmaz:"1 Kasım, tarihimizde iki büyük dönüşümün yıl dönümüdür. 1 Kasım 1922’de saltanat ortadan kaldırıldı. 1 Kasım 1928’de ise Harf Devrimi ile eğitimde, bilimde ve aydınlanmada yeni bir dönem başladı. Bu iki tarihî adım, Cumhuriyetimizin çağdaşlaşma yolculuğunun en önemli kilometre taşlarındandır. Başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bu büyük devrimlere öncülük edenleri saygı, minnet ve şükranla anıyorum. Aydınlanmanın ve millî egemenliğin ışığında, Atatürk’ün izinde yürümeye devam edeceğiz." İfadeleriyle kararlılık mesajı verdi.

CHP Alanya İlçe Örgütü hem kamu kurumlarıyla diyalog hem de sahadaki aktif çalışmalarıyla bir haftalık siyasi maratonunu başarıyla tamamladı.

İYİ PARTİ

İYİ Parti Alanya İlçe Başkanı Hilmi Er öncülüğünde hem parti içi çalışmalarını hem de saha ziyaretlerini yoğun bir şekilde sürdüren İYİ Parti, haftaya damga vuran çıkışını Alanya'nın il olması talebiyle yaptı.

HAFTALIK YÖNETİM KURULU TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Teşkilat binasında gerçekleştirilen haftalık olağan yönetim kurulu toplantısında, Alanya’nın yerel ve ulusal gündemindeki ekonomik, idari ve sosyal meseleler masaya yatırıldı. Toplantının ardından İlçe Başkanı Hilmi Er ve ekibi, kentin kronikleşen sorunlarına dair net bir duruş sergileyerek iktidara sert sorular yöneltti.

ALANYA'NIN "İL" HAKKI İKTİDARA SORULDU

Başkan Hilmi Er, Alanya’nın tarihi kökleri, Selçuklu’ya başkentlik yapmış kadim geçmişi, ekonomik değeri, nüfusu ve Akdeniz bölgesindeki stratejik konumuyla il olmayı çoktan hak ettiğini vurguladı. Türkiye’deki onlarca ilden daha büyük bir nüfusa, turizm hacmine ve tarımsal üretime sahip olan kentin idari olarak bir ilçeye mahkûm edilmesinin kabul edilemez olduğunu belirtti.

ÜRETEN ALANYA MERKEZE BAĞIMLI BIRAKILMAMALI

Devletine milyarlarca dolarlık turizm ve tarım girdisi sağlayan, vergisini eksiksiz ödeyen Alanya’nın idari kararlarda Antalya merkezine bağımlı bırakılmasının haksızlık olduğunu savunan İYİ Parti teşkilatı, bu konunun takipçisi olacaklarını yineledi. Başkan Er ve ekibi, saha çalışmaları ve ziyaretlerle halkın sesini duyurmaya devam edeceklerini belirterek yoğun geçen haftayı kapattı.

SAADET PARTİSİ

Saadet Partisi Alanya İlçe Başkanı Hüseyin Sarıca ve yönetimi, esnafın ekonomik sıkıntıları, zamlar ve iktidarın dış politikasına yönelik sert açıklamalarıyla dikkat çeken bir haftayı geride bıraktı.

OTOGAZ ZAMMI VE FON ELEŞTİRİSİ

Otogaza gelen 9 TL’lik zamla litrenin 50 TL’yi aştığını belirten Sarıca, fondaki kayıpların cezasının millete kesildiğini ifade etti. Alanya’daki 3 Esnaf Kredi Kooperatifi aracılığıyla 2026’da 1.272 esnafa 1 milyar 124 milyon TL kredi kullandırıldığını açıklayan Sarıca, esnafın artık kâr etmek için değil, ayakta kalmak ve eski borcunu yenisiyle kapatmak için borçlandığını vurguladı.

YOLSUZLUK VE ADALET VURGUSU

Siyasetteki dokunulmazlık söylemlerini eleştiren Sarıca, kendi iktidarlarında suç veya yolsuzluk durumunda "oğlu da olsa, damadı da olsa" üzerine gidileceğinin altını çizdi. Antalya’da düzenlenecek COP31 İklim Zirvesi’ne İsrail’in katılmasına izin verilmesini eleştirerek iktidarın dış politika tutumunu tepkiyle karşıladı. Başkan Sarıca AGD Tanıtım ve Medya Sorumlusu Burak Ali Koska’nın asker uğurlamasına katılım sağladı. ALTSO seçimleri sonrası Başkan Mustafa Tuna ve yönetimi makamında ziyaret parti teşkilatı hayırlı olsun dileklerini iletti.

Saadet Partisi Alanya Teşkilatı hem parti içi hem de saha çalışmalarıyla yoğun bir mesaiyle haftayı tamamladı.

YENİDEN REFAH PARTİSİ

Yeniden Refah Partisi Alanya İlçe Başkanı Burhan Dündar, kentin batı mahallelerindeki altyapı yetersizlikleri ve belediye hizmetlerindeki dengesizlikleri gündeme taşıdı.

BATI BÖLGESİ ULAŞIM VE ALTYAPI ELEŞTİRİSİ

Başkan Burhan Dündar, Alanya’da meydana gelen aşırı yağışların ardından Konaklı Mahallesi ve çevresinde trafiğin durma noktasına gelmesini tepkiyle karşılayarak altyapı yetersizliğini eleştirdi. Alanya Belediyesi’nin yol ve altyapı çalışmalarının sadece Atatürk Caddesi ve merkezle sınırlandırılmaması gerektiğini vurgulayan Dündar, "Konaklı, Payallar ve İncekum bölgelerinde hizmet nerede?" diyerek batı bölgesine üvey evlat muamelesi yapılmamasını istedi.

BELEDİYE MECLİSİ ZİYARETİ VE TAKİP

Önceki hafta katıldığı Alanya Belediye Meclis toplantısında Osman Tarık Özçelik yönetimine yönelttiği batı bölgesi yatırımları hakkındaki soruları hatırlatan Dündar, bölge halkı adına belediyenin çalışmalarını yakından takip edeceklerini ifade etti.

Başkan Burhan Dündar liderliğinde haftalık olağan yönetim kurulu toplantısını icra eden ilçe teşkilatı, saha taramaları ve üye çalışmalarıyla haftayı tamamladı.

ANAHTAR PARTİ

Anahtar Parti Abdullah Akkuş başkanlığında kurumsallaşma adımları, mahalle atamaları ve yoğun saha ziyaretleriyle hareketli bir haftayı geride bıraktı.

MAHALLE ATAMALARI VE KADIN KOLLARI

Kadın Kolları Başkanlığı bünyesinde teşkilatlanma çalışmaları sürdürülürken Kocaoğlanlı Mahalle Kadın Kolları Başkanlığı görevine Ümmü Tekin atandı. Erzurum Kurucu İl Başkanı Mensur Durmuş ilçe binasında ağırlandı. İlçe Başkanı Abdullah Akkuş önderliğinde haftalık olağan Divan Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi. Gazipaşa’da düzenlenen 16. Çekirdeksiz Nar ve Tropikal Meyve Festivali’ne katılım sağlayan Başkan Abdullah Akkuş ve yönetimi, İmamlı–Özvadi mahallesinde bulunan Apaydın Zeytinyağı Fabrikası ziyaret ederek sektörle ilgili bilgi alışverişinde bulundu.

KURUMSAL ZİYARETLER VE CEMİYET PROGRAMLARI

Kadın Kolları Başkanlığı Alanya Ziraat Odası Başkanı Tahir Göktepe’yi, ilçe yönetimi ise ALTSO Başkanlığına seçilen Mustafa Tuna’yı makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini iletti.

Çamlıca Mahalle Muhtarı Mustafa Savaş’ın yeğeni ve Bademağacı Avcılar mevkii gençlerinden Mustafa Topçu’nun asker uğurlama eğlencesi ve Mevlid-i Şerif programlarına katılım sağlayan teşkilat, parti içi ve saha çalışmalarıyla dolu yoğun bir haftayı geride bıraktı.

ZAFER PARTİSİ

Zafer Partisi Alanya İlçe Teşkilatı hem teşkilat içi yenilenme adımlarıyla hem de "Alanya'nın il olması" tartışmalarına getirdiği farklı bakış açısıyla gündeme damga vurdu.

TEŞKİLATTA GÖREV DEĞİŞİMİ VE YENİ ATAMA

Zafer Partisi Alanya İlçe Başkanlığı’nın gerçekleştirdiği yönetim kurulu toplantısında, yeni dönem stratejileri ve teşkilat içi görev dağılımları masaya yatırıldı. Mevcut Gençlik Kolları Başkanı Mustafahan Zavlak, İlçe Yönetim Kurulu kadrosuna dahil edildi. Zavlak'tan boşalan Gençlik Kolları Başkanlığı görevine ise Oğuzcan Akıncı atandı.

"100 İL, 1000 İLÇE" TARTIŞMALARINA EYALET UYARISI

Başkan Fikret Türkoğlu, kentin en sıcak gündem maddesi olan Alanya’nın il olması konusuna ilişkin kamuoyunu uyaran önemli açıklamalarda bulundu. Alanya’nın yıllardır süren ortak hayali olan il olma talebini sonuna kadar desteklediklerini belirten Türkoğlu, yeni idari yapılanma düzenlemesini yakından takip edeceklerini vurguladı. Türkoğlu, henüz metni ortaya konulmamış bir düzenlemeye peşinen karşı çıkmadıklarını ancak olası risklere karşı şimdiden uyarıda bulunduklarını ifade ederek şunları söyledi: "Eğer 100 İl, 1000 İlçe düzenlemesinin içine, illeri eyaletlere bağlayan veya Türkiye'yi bölgesel olarak eyaletli bir idari sisteme götürecek hükümlerin yerleştirilmesi düşünülüyorsa, buna şimdiden itiraz ediyoruz."

Zafer Partisi Alanya İlçe Teşkilatı, hafta boyunca sürdürdüğü parti içi istişareler ve saha ziyaretleriyle Alanya siyasetindeki aktif temposunu korudu.