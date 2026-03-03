Cantez, statta Cem Belevi ile bir araya geldi. Ayaküstü gerçekleşen samimi sohbette ikili, yeniden Alanya'da buluşma kararı aldı. Tribünde yapılan görüşme kısa sürede konser anlaşmasına dönüştü. Ali Cantez, ünlü sanatçıyla yeni bir organizasyon için el sıkıştıklarını sosyal medya hesabından duyurarak takipçilerine müjde verdi. Paylaşım kısa sürede büyük ilgi görürken, Alanya'daki müzikseverler şimdiden ikinci "Cemiyet Gazinosu" gecesi için geri sayıma başladı. Cemali AYDINOĞLU

Kaynak: Haber Merkezi