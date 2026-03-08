Oyuncu Aslıhan Karalar, İstanbul Riva’daki evinde çıkan yangın nedeniyle büyük bir tehlike atlattı. Çatıdan başladığı belirtilen yangın kısa sürede büyürken, evin büyük bölümü alevlerin arasında kaldı. 26 yaşındaki oyuncunun yangın sırasında evde olduğu öğrenildi. Alevlerin hızla yayılmasıyla birlikte Karalar, önce köpeğini güvenli şekilde dışarı çıkardı. O anlarda yoğun dumana maruz kalan oyuncu daha sonra hastaneye kaldırıldı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Yangın kontrol altına alınırken, evde ciddi maddi hasar oluştuğu öğrenildi. Yangın sırasında yoğun dumana maruz kalan Aslıhan Karalar, tedbir amacıyla hastaneye kaldırıldı. Yapılan kontrollerde oyuncunun hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

“ANNEM SAHURA KALKMASAYDI ÖLMÜŞTÜK”

Yaşadığı korku dolu anları anlatan Karalar, olayın fark edilmesinde annesinin sahura kalkmasının etkili olduğunu söyledi. Karalar açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Annem sahura kalkmasaydı ölmüştük. Verilmiş sadakamız varmış.”