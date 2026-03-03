Şanlı için ilk sürpriz, iş yerinde gerçekleşti. Dim Medya A.Ş. Reklam Müdürü Uğur Kanberoğlu ve eşi Meryem Kanberoğlu, yakın dostlarını yalnız bırakmayarak pastayla ziyarete geldi. Samimi anların yaşandığı kutlamada neşeli dakikalar objektiflere yansıdı. Sürpriz organizasyona, Eva Baby Kids sahibi Halit Yüksel de katıldı. Dostlarıyla birlikte yeni yaşını karşılayan Mehmet Şanlı'nın mutluluğu gözlerinden okunurken, yapılan jest karşısında duygulandığı görüldü. Gün boyu telefon ve mesaj yağmuruna tutulan Şanlı, kendisini unutmayan tüm dostlarına teşekkür ederek, "En büyük zenginlik dostluk" mesajı verdi. Cemali AYDINOĞLU

Kaynak: Haber Merkezi