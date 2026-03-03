MİLLİ sporcu, sosyal medya hesabından rahmetli babası Arif Razgatlıoğlu, ağabeyi ve kendisinin yer aldığı özel bir kareyi paylaşarak takipçilerini hem duygulandırdı hem de geçmişe götürdü. "Tek Teker Arif" lakabıyla Türk motosiklet dünyasında iz bırakan babalarının gölgesinde büyüyen iki kardeşin o karesi, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. MotoGP'de sezonun ilk yarışı için Tayland'da bulunan Toprak, yoğun programı nedeniyle doğum günü organizasyonuna katılamadı. Ancak yaptığı içten paylaşım, mesafelerin aile bağlarını zayıflatmadığını bir kez daha gösterdi.

DOSTLARI SÜRPRİZ YAPTI

Tümay Razgatlıoğlu için eşi Beyza Razgatlıoğlu ve yakın dostları tarafından özel bir kutlama organize edilirken, o anlar da sosyal medyada paylaşıldı. Pasta kesilen samimi organizasyonda aile sıcaklığı ön plandaydı. Başarılarıyla Türkiye'yi gururlandıran Toprak Razgatlıoğlu'nun, kariyerinin en yoğun dönemlerinden birinde bile ailesine verdiği değer, takipçileri tarafından "Şampiyonluk sadece pistte değil, hayatta da" yorumlarıyla karşılık buldu. Cemali AYDINOĞLU