Yeni fragmanda en dikkat çeken detay, Nisan’ın muhbir olduğunun ortaya çıkması oldu. Eşref’in ihanet karşısındaki sert tavrı ve “Sen beni yaşarken öldürdün” sözleri, izleyiciler tarafından bölümün kırılma anı olarak değerlendirildi.

Nisan’ın,

“Sen bana aşık olacaktın. Sonra da o sana benim muhbir olduğumu söyleyecekti. Senin acı çekmeni istiyordu”

çıkışı ise gerilimi daha da yükseltti. Ancak bu sözlerin Eşref’in öfkesini yatıştırmadığı fragmandan açıkça anlaşılıyor.

SOSYAL MEDYADA YORUM YAĞDI

Fragmanın yayınlanmasının ardından özellikle X (Twitter), Instagram ve TikTok’ta binlerce paylaşım yapıldı. “İhanet”, “aşk”, “intikam” temaları üzerinden yapılan yorumlar kısa sürede trend listelerine girdi.

Alanya ve Antalya’daki genç izleyici kitlesi de sahneleri kendi hesaplarında paylaşarak yeni bölüm için geri sayıma başladı. Bölüm yayınlanmadan önce oluşan bu yüksek etkileşim, dizinin reyting beklentisini de artırmış durumda.

FRAGMANI İZLEMEK İÇİN

Yeni bölüm fragmanı YouTube üzerinden izlenebiliyor:

https://www.youtube.com/watch?v=Bu4ISgCQvkA

Yeni bölümde Eşref’in nasıl bir karar vereceği ve Nisan’ın akıbetinin ne olacağı şimdiden merak konusu. Fragmandaki sert yüzleşmenin, hikâyede büyük bir kırılma yaratması bekleniyor.