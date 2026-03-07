Türk televizyonlarının sevilen isimlerinden Özge Özpirinçci, bu kez yeni bir proje ya da diziyle değil, yıllar önce yaptığı bir açıklamayla yeniden gündeme geldi. Başarılı oyuncunun bir programda sosyal medya mesajlarıyla ilgili yaptığı samimi itiraf, sosyal medyada yeniden paylaşılınca kısa sürede dikkat çekti.

Bir dönem gazeteci İzzet Çapa’nın programına konuk olan Özpirinçci’ye, “Sosyal medya üzerinden ahlaksız teklif alıyor musun?” sorusu yöneltilmişti. Ünlü oyuncunun verdiği yanıt hem şaşırtmış hem de stüdyoda kahkahalara neden olmuştu.

GELEN MESAJI İLK KEZ ANLATMIŞTI

Programda kendisine gelen ilginç mesajlardan birini paylaşan Özpirinçci, sosyal medya üzerinden aldığı bir mesajı şöyle anlatmıştı:

Bir takipçisinin kendisine, “Özge abla askerdeyim, zor durumdayım. Lütfen çıplak fotoğraf atar mısın?” şeklinde mesaj gönderdiğini söyleyen oyuncu, bu mesaja verdiği tepkiyi de esprili bir dille aktarmıştı.

Özpirinçci, mesajı görünce şaşırdığını belirterek “Tabii ki fotoğraf atmadım ama ekran görüntüsü alıp çok arkadaşıma gösterdim” ifadelerini kullanmıştı.

SOSYAL MEDYADA YENİDEN VİRAL OLDU

Oyuncunun yıllar önce yaptığı bu açıklama, sosyal medyada yeniden paylaşılınca kısa sürede gündeme oturdu. Özellikle sosyal medya kullanıcıları, ünlü oyuncunun verdiği samimi ve esprili yanıtı yeniden paylaşarak yorum yaptı.

Kariyeri boyunca birçok başarılı projede yer alan Özge Özpirinçci, oyunculuğunun yanı sıra doğal tavırları ve açık sözlü açıklamalarıyla da sık sık gündeme gelen isimler arasında yer alıyor.

Son günlerde sosyal medyada tekrar dolaşıma giren bu video, oyuncunun geçmişte yaptığı bir televizyon programı sohbetinin yeniden konuşulmasına neden oldu.