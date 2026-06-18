Türk pop müziğinin tanınan isimlerinden 62 yaşındaki Yonca Evcimik, yeni tatil sezonunu Karadağ'da geçirdiğini duyurdu. Sözcü Gazetesi'nin aktardığına göre, ünlü şarkıcı Adriyatik Denizi'nde çekilen fotoğraflarını sosyal medya hesapları üzerinden takipçileriyle paylaştı.

"Abone" ve "Bandıra Bandıra" gibi hit şarkıların yanı sıra televizyon ekranlarında "Çılgın Bediş" karakteriyle bilinen Evcimik, tatil rotası olarak Balkanlar'ı tercih etti. Deniz kıyısında verdiği pozları kişisel hesabından yayınlayan sanatçı, gönderisine "Karadağ'a kadar gelmişken Adriyatik Denizi'ne girmemek olur mu?" notunu düştü.

SOSYAL MEDYADA YORUM YAĞDI

Evcimik'in tatil kareleri kısa süre içinde geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşarak yüksek oranda etkileşim aldı. Takipçileri, 62 yaşındaki şarkıcının fiziksel görünümüne yönelik çok sayıda olumlu mesaj paylaştı. Kullanıcılar tarafından yapılan yorumlar arasında "Kim der 62 yaşında", "Hâlâ çok güzel" ve "Bir insan hiç yaşlanmaz mı?" gibi ifadeler öne çıktı.

90'LARIN YILDIZI GÜNDEMDE KALMAYA DEVAM EDİYOR MU?

Türkiye'de 1990'lı yılların müzik ve televizyon kültüründe önemli bir yer edinen sanatçılar, günümüzde sosyal medya aracılığıyla görünürlüklerini korumayı sürdürüyor. Yonca Evcimik'in yıllar önceki projeleriyle edindiği hayran kitlesi, dijital platformlardaki aktif paylaşımlarını yakından takip ederek ünlü ismin güncel yaşamına ilgi göstermeye devam ediyor.