Alanya'da inşaatın ikinci katından düşen işçi, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay, Konaklı Mahallesi'nde bulunan bir inşaatta meydana geldi. İnşaatın ikinci katında kalıp malzemelerini taşıyan 45 yaşındaki Yavuz Özbek, bir anlık dengesini kaybetmesi sonucu beton zemine düştü.

SAĞLIK VE JANDARMA EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Çevredeki diğer işçilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Özbek, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan Yavuz Özbek, doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.