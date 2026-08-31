Almanya, büyüyen ağır vasıta şoförü krizini çözmek amacıyla 18 Ağustos itibarıyla yeni bir düzenlemeyi hayata geçirdi. Sözcü'nün aktardığı habere göre, yabancı çalışanların ülkeye gelişini kolaylaştıran karar kapsamında Kod 95 mesleki yeterlilik sınavının Türkçe dahil sekiz farklı dilde yapılmasına onay verildi. Bu adımın ardından Türkiye'den yapılan başvurularda ciddi bir artış gözlemlendi.

Alman Federal Karayolu Taşımacılığı, Lojistik ve Atık Yönetimi Birliği verilerine göre, ülkede halihazırda 120 bini aşkın kamyon şoförüne ihtiyaç duyuluyor. Mevcut sürücülerin yaklaşık üçte birinin 55 yaşın üzerinde olması, sektörel açığın her geçen yıl daha da büyümesine yol açıyor. Blue Card Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Özer'in açıklamasına göre, sadece kendi sistemlerinde işlem sırası bekleyen 3 binden fazla Türk şoför adayı bulunuyor.

BAŞVURU SÜRECİ VE EHLİYET ŞARTLARI NELER?

Almanya'da doğrudan direksiyon başına geçmek için Türk ehliyeti tek başına yeterli kabul edilmiyor. Adayların öncelikle ehliyetlerini Alman standartlarına çevirmesi ve ardından Kod 95 belgesini alması zorunlu tutuluyor. Ağırlıklı olarak C ve CE sınıfı ehliyet sahipleri talep görürken, D sınıfı otobüs sürücülerinden yolcu iletişimi için ek Almanca bilgisi isteniyor. Sınavın Türkçeleşmesiyle aylarca süren bekleme süresinin kısalması öngörülürken, adayların iş güvenliği ve manevra gibi temel konularda asgari düzeyde Almanca öğrenmesi şartı devam ediyor.

MAAŞLAR VE OTURUM İZNİ DETAYLARI

Ülkede tır şoförlerinin aylık brüt gelirleri deneyim, güzergah ve taşınan yüke bağlı olarak 2 bin 800 ile 4 bin 500 euro arasında değişiyor. 45 yaş üzerindeki adayların vize onayı alabilmesi için yıllık en az 55 bin 770 euro kazanması veya yeterli emeklilik fonuna sahip olduğunu belgelemesi gerekiyor. İş sözleşmesi imzalayan sürücüler, A1 seviyesinde Almanca bilen eşlerini ve yaş fark etmeksizin çocuklarını da Almanya'ya götürebiliyor. İki yılın sonunda B1 seviyesinde dil yeterliliğine ulaşan çalışanlara süresiz oturum izni başvurusu yapma hakkı tanınıyor.