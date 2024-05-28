Astrolog Meral Güven serbest bırakıldı! ''Küfür ettim...''

"Fenerbahçe mucize bir şekilde şampiyon olacak" sözlerinin ardından gündeme gelen Astrolog Meral Güven hakkında, Galatasaray'ın şampiyon olmasının ardından sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlarla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı.

6 SUÇ KAYDI OLDUĞU ORTAYA ÇIKMIŞTI

Güven'in, "tehdit ve hakaret"ten iki olmak üzere, "kişilerin huzur ve sükununu bozma", "kasten yaralama", "kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde satın alma, kabul etme veya bulundurma" ile "taksirle yaralama" suçlarından toplam 6 kaydı olduğu belirlendi.

"KÜFÜRLÜ PAYLAŞIMLARI HESABIMI HACKLEYEN KİŞİLERE YÖNELİK YAPTIM"

Emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakılan Meral Güven’in ifadesi ortaya çıktı.

Güven’in ifadesinde hesabının hacklendiğini belirttiği ve pişman olduğunu dile getirdiği öğrenildi.

"26.05.2024 tarihinde telefonuma çok sayıda küfürlü mesaj geldi. Sonrasında eski eşimin de olduğu bir whatsapp grubu kurdular. Buraya kafamı çıplak bedenlere yerleştirip fotoğrafları paylaştılar." diye ifade veren Güven şöyle devam etti:

"Sonra eski eşim arayıp bu rezaletten sonra 14 yaşındaki çocuğumu benden alacağını söyledi. Çok panik yaptım. Panik atağım tuttu. İlaç aldım sonra da alkol aldım. Bu esnada, eski eşim ve bir sürü sosyal medya kullanıcısından tehdit mesajları aldım. Sonra sosyal medya hesabım hacklendi. Daha sonra ben de hesabımı geri aldım. Hesabımı aldıktan sonra paylaşımları gördüm. Küfürlü paylaşımlarımı genele yapmadım hesabımı hackleyen kişilere yönelik yaptım. Ancak videolarım kesildiği için insanlar sanki genele yapmışım gibi algıladı. Aldığım ilaç ve alkolün etkisiyle küfür ettim. Pişmanım."

Kaynak: NTV