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Ayşe Özyılmazel, Somer Şef'e olan aşkını itiraf etti

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Gazeteci Ayşe Özyılmazel, ünlü şef Somer Sivrioğlu hakkında aşk dedikoduları gündemi bir süredir meşgul ediyordu. Özyılmazel bomba hamleyle aşkını ilan etti.

Ayşe Özyılmazel, Somer Şef'e olan aşkını itiraf etti mask
Ayşe Özyılmazel, Somer Şef'e olan aşkını itiraf etti
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Masterchef Türkiye'de jüri üyeliği yapan ünlü şef Somer Sivrioğlu'nun, gazeteci ve senarist Ayşe Özyılmazel ile aşk yaşadığı konus uzun zamandır gündemdeki yerini koruyordu. Özyılmazel'in yaptığı hamleyle aşk kesinlik kazandı.

AŞK İDDİALARINI DOĞRULAYAN PAYLAŞIM

Ayşe Özyılmazel, sosyal medya hesabından Somer Sivrioğlu'nun bir fotoğrafını paylaşarak aşk iddialarını doğruladı. Paylaşımında, "İyi ki doğdun canım sevgilim..." notunu düşen Özyılmazel, takipçilerine büyük bir sürpriz yaptı. Bu romantik paylaşım, çiftin ilişkisini resmiyete dökerken, sosyal medyada gündem oldu.

Ayşe Özyılmazel, Somer Şef'e olan aşkını itiraf etti

Kaynak: Haber Merkezi

# türkiye, Bir, Sosyal, Somer Sivrioğlu, Ayşe Özyılmazel

26 May 2024 - 16:04 - Magazin

Mahreç  Haber Merkezi

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