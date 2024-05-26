Ayşe Özyılmazel, Somer Şef'e olan aşkını itiraf etti

Masterchef Türkiye'de jüri üyeliği yapan ünlü şef Somer Sivrioğlu'nun, gazeteci ve senarist Ayşe Özyılmazel ile aşk yaşadığı konus uzun zamandır gündemdeki yerini koruyordu. Özyılmazel'in yaptığı hamleyle aşk kesinlik kazandı.
AŞK İDDİALARINI DOĞRULAYAN PAYLAŞIM
Ayşe Özyılmazel, sosyal medya hesabından Somer Sivrioğlu'nun bir fotoğrafını paylaşarak aşk iddialarını doğruladı. Paylaşımında, "İyi ki doğdun canım sevgilim..." notunu düşen Özyılmazel, takipçilerine büyük bir sürpriz yaptı. Bu romantik paylaşım, çiftin ilişkisini resmiyete dökerken, sosyal medyada gündem oldu.
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.