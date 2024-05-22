Eski Alanyasporlu Caulker'dan yıllar sonra gelen itiraf: Çalıştığım en kötü teknik direktördü

Steven Caulker, BBC'nin Sacked in the Morning podcastine konuk oldu. İngiliz futbolcu, Türkiye dönemi için önemli bir itirafta bulundu. İşte o sözler...

'İNANCIMI BULMAM GEREKİYORDU'

"Tottenham ve Liverpool'dan gönderildiğimde kendimi en üst seviyede reddedilmiş biri gibi hissediyordum. Yeterince iyi olmadığımı düşünmenin zorluğundan geçiyordum ve kendime olan inancımı bulmam gerekiyordu."

'19 YAŞINDA REHABİLİTASYONDAYDIM'

"İçiyordum. Kendimden geçerdim. On kereden sekizinde alkolle bir şey olmazdı ama Dundee'de ne olduğunu bilmediğim olaylar yaşadım. Gençken rulet bağımlısı olmuştum - bahisçilerdeki ‘crack makinelerini’ kullanıyordum. İlk paranızı koyuyorsunuz ve dünya dönüyor. 19 yaşıma geldiğimde rehabilitasyondaydım. Paranız bitene kadar durmuyor. Çılgın miktarlar kazanmıyordum ama beş kuruşsuz bir Premier Lig futbolcusu olmak oldukça çılgınca. Kumar içkiye yol açtı. Bu utançla başa çıkmanın bir yöntemi, utancı engellemek için içmek."

'KANITLAMAM GEREKİYORDU'

"Dundee'nin 1 sezonluk teklifini geri çevirdim. Alanyaspor şans verene kadar 5 ay boyunca kendi başıma antrenman yaptım. Sanırım insanlar nereye imza atacakları konusunda korkarlar. Çılgın zamanları geride bıraktığımı biliyordum ama bunu kendime kanıtlamam gerekiyordu."

'PİRLO ÇALIŞTIĞIM EN KÖTÜ TEKNİK DİREKTÖR'

"Karagümrük'teki teknik direktörüm Andrea Pirlo çalıştığım en kötü teknik direktör. Gerçek bir doruk noktasıydı! Bu oyunu oynayan en iyi oyunculardan biri ve gerçekten harika bir adam ama bir teknik direktör olarak hiçbir şey yapmadı. Hala öğreniyor, açık fikirli biri ve eminim gittikçe daha iyi olacak."

'İYİ HİSSETMEMİ SAĞLADI'

"Tottenham'da çok sabırsız biriydim. O sezon 28 maç oynadıktan sonra 21 yaşında ayrılmak çok çılgıncaydı. Cardiff'e gittiğimde kendimi iyi hissetmiyordum. Malky Mackay bana kol kanat gerdi ve kendimi iyi hissetmemi sağladı. Craig Bellamy ve Mark Hudson varken beni kaptan yaptı ki bu inanılmaz bir güven gösterisiydi."

'İKİ ROLÜ ÜSTLENMEK ZOR'

"Bu yılın başında tatilde tesadüfen tanıştığım bir kişinin ardından antrenörlüğe ilk adımımı attım. İspanya'daydım ve Malaga akademisiyle görüşmeye başladım. Olaylar birbirini izledi ve doğrudan a takım antrenörlüğüne başladım. 32 yaşıma yeni girmiştim, İspanyolcam zayıf ve kümede kalma mücadelesine girdim. Belki de bu dil bariyeri olumlu oldu. Özellikle de hayal kırıklığına uğradığım zamanlarda. Bir şeyler tercüme edildiğinde, ne söyleyeceğinizi düşünmek için ekstra zamanınız oluyor. Her iki rolü de üstlenmek gerçekten zor ama ilginç. Bir oyuncu olarak soyunma odasındaki herkesle bir dereceye kadar arkadaşsınız. Menajer olarak ise bu mesafeyi korumanız gerekiyor."

Kaynak: Fanatik