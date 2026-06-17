FENERBAHÇE'NİN AVRUPA YOLCULUĞU BAŞLIYOR

2026-2027 sezonunda Avrupa kupalarındaki mücadelesine UEFA Şampiyonlar Ligi 2'nci ön eleme turundan başlayacak olan Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu.

İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirilen kura çekiminde sarı-lacivertli ekip, Polonya temsilcisi Gornik Zabrze ile eşleşti.

İLK MAÇ TEMMUZ AYINDA OYNANACAK

Şampiyonlar Ligi 2'nci ön eleme turundaki ilk karşılaşmalar 21 veya 22 Temmuz tarihlerinde oynanacak.

Rövanş mücadeleleri ise 28 veya 29 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Maçların kesin tarih ve saatleri UEFA tarafından daha sonra açıklanacak.

HEDEF ŞAMPİYONLAR LİGİ GRUP AŞAMASI

Fenerbahçe, sezonun ilk resmi sınavını Polonya ekibi karşısında verecek.

Sarı-lacivertliler, Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasına ulaşabilmek için ön eleme turlarını geçmek zorunda olacak.

Teknik heyetin, karşılaşmalar öncesinde yeni sezon hazırlıklarını ve transfer planlamasını bu takvime göre şekillendirmesi bekleniyor.

GÖZLER YENİ SEZON HAZIRLIKLARINDA

Fenerbahçe'de yönetim, teknik direktör ve transfer çalışmalarının yanı sıra Avrupa takvimine yönelik hazırlıklarını da sürdürüyor.

Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda alınacak sonuçlar, sarı-lacivertli ekibin sezon planlamasında önemli rol oynayacak.