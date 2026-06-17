A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi (VNL) ikinci hafta mücadelesine Ankara'da başlıyor.
Başantrenör Daniele Santarelli yönetimindeki Filenin Sultanları, ikinci hafta ilk karşılaşmasında Belçika ile karşı karşıya gelecek. Mücadele, Ankara Spor Salonu'nda oynanacak.
MAÇ BU AKŞAM SAAT 19.30'DA
2026 VNL ikinci hafta karşılaşması 17 Haziran Çarşamba günü saat 19.30'da başlayacak.
Karşılaşma TRT Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.
TÜRKİYE SON YILLARDA ÜSTÜNLÜK KURDU
Ay-yıldızlı ekip, Belçika karşısında son yıllarda başarılı bir performans ortaya koyuyor.
Türkiye, Belçika ile oynadığı son 5 resmi karşılaşmadan galibiyetle ayrılırken, son mağlubiyetini 2019 yılında Milletler Ligi'nde yaşadı.
Milliler, Ankara etabına galibiyetle başlayarak VNL puan tablosunda üst sıralardaki yerini güçlendirmeyi hedefliyor.
ANKARA ETABINDA 4 MAÇ OYNANACAK
Belçika karşılaşmasının ardından Filenin Sultanları şu rakiplerle karşılaşacak:
- Fransa
- Almanya
- Çin
Ev sahibi avantajını kullanmak isteyen milli takım, Ankara etabını maksimum puanla tamamlamayı amaçlıyor.
MİLLİ TAKIM KADROSU
Pasör Çaprazları
- Aylin Uysalcan
- Defne Başyolcu
- Melissa Vargas
Pasörler
- Cansu Özbay
- Dilay Özdemir
- Elif Şahin
Smaçörler
- Hande Baladın
- İlkin Aydın
- Saliha Şahin
- Yaprak Erkek
Orta Oyuncular
- Berka Buse Özden
- Deniz Uyanık
- Karmen Aksoy
- Sinead Jack Kısal
- Zehra Güneş
Liberolar
- Eylül Akarçeşme Yatgın
- Gizem Örge