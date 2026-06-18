Fenerbahçe, eski golcüsünü yeniden kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertli kulübün prensip anlaşmasına vardığını duyurduğu Vedat Muriqi, transfer sürecini tamamlamak üzere İstanbul'a geldi.

Son olarak İspanya La Liga ekiplerinden Mallorca forması giyen 32 yaşındaki Kosovalı futbolcu, saat 21.00 sıralarında Sabiha Gökçen Havalimanı Dış Hatlar Terminali'ne iniş yaptı.

Havalimanında kendisini bekleyen taraftarları selamlayan deneyimli golcü, kısa süre sonra kendisini bekleyen araca binerek alandan ayrıldı.

SAĞLIK KONTROLLERİNİN ARDINDAN RESMİ İMZA GELECEK

Fenerbahçe tarafından yapılan açıklamada, Vedat Muriqi ile prensip anlaşmasına varıldığı duyurulmuştu. Tecrübeli futbolcunun sağlık kontrollerinden geçmesinin ardından son görüşmeler tamamlanacak ve resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

Transferin kısa süre içerisinde kulüp tarafından resmen açıklanacağı öngörülüyor.

ESKİ YUVASINA GERİ DÖNÜYOR

Vedat Muriqi, daha önce 2019-2020 sezonunda Fenerbahçe forması giymiş ve sergilediği performansla taraftarların sevgisini kazanmıştı.

Başarılı golcü, sarı-lacivertli ekipte gösterdiği performansın ardından Avrupa'nın yolunu tutmuş ve İtalya Serie A ekiplerinden Lazio'ya transfer olmuştu. Daha sonra kariyerini İspanya'nın Mallorca takımında sürdürdü.

HÜCUM HATTINA ÖNEMLİ KATKI BEKLENİYOR

32 yaşındaki futbolcunun yeniden takıma katılmasıyla birlikte Fenerbahçe'nin hücum hattında önemli bir alternatif oluşturması bekleniyor.

Hava toplarındaki etkinliği, fizik gücü ve ceza sahası içerisindeki bitiriciliğiyle öne çıkan Vedat Muriqi'nin, yeni sezonda sarı-lacivertli takımın gol yükünü taşıyan isimlerden biri olması hedefleniyor.

TARAFTARLAR HEYECANLA RESMİ AÇIKLAMAYI BEKLİYOR

Transfer haberinin duyulmasının ardından sosyal medyada çok sayıda Fenerbahçe taraftarı, Vedat Muriqi'nin dönüşünü memnuniyetle karşıladı.

Sarı-lacivertli camiada gözler artık sağlık kontrollerinin tamamlanmasının ardından yapılacak resmi açıklamaya çevrildi.