- Ekonomi

TÜİK açıkladı: Yıllık kira artış oranı belli oldu

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TÜİK, nisan ayı enflasyon verilerini açıkladı. Nisan ayında aylık TÜFE yüzde 3,18 yıllık TÜFE ise 69,80 oldu. Mayıs ayı kira artış oranı ise yüzde 59,64 olarak belirlendi. Kirada yüzde 25 zam sınırlaması 1 Temmuz 2024 tarihine kadar devam edecek.

TÜİK açıkladı: Yıllık kira artış oranı belli oldu mask
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Türkiye İstatistik Kurumu nisan ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte mayıs ayı kira artış oranları ev, işyeri sahibi ve kiracıların gündeminde yer almaya başladı. Mayıs ayı kira artış oranı yüzde 59,64 olarak belirlendi

MAYIS AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR?

TÜFE verilerine göre hesaplanan kira artış oranları, hükümet tarafından getirilen uygulama sonrasında yüzde 25'le sınırlandırılmıştı. Buna göre; 11 Haziran 2022 ile 1 Temmuz 2024 tarihleri arasında yenilenen sözleşmelerde, kiracıya yüzde 25’in üzerinde zam yapılamayacak.

İŞYERLERİNDE KİRA SINIRLAMASI YOK

İşyerlerine yapılacak kira zammı oranında ise sınırlama yok. Mayıs ayı kira artış oranı yüzde 59,64 olarak belirlendi. Kira kontrat süresi mayıs ayında dolan iş yeri sahipleri kiralarına yüzde 59,64 zam yapabilecek.

MAYIS AYI KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA

Mevcut Kira Bedeli: 17 bin TL

Kira Artışı Yapılacak Ay: Mayıs 2024

Girdiğiniz Artış Oranı: %25

Kira Artış Tutarı: 4 bin 250 TL

Aylık Yeni Kira Tutarı: 21 bin 250 TL

12 AYLIK TÜFE'YE GÖRE KİRA ZAMMI HESAPLANSAYDI

Mevcut Kira Bedeli: 17 bin TL

Kira Artışı Yapılacak Ay: Mayıs 2024

Girdiğiniz Artış Oranı: %59,64

Kira Artış Tutarı: 10 bin 139 TL

Aylık Yeni Kira Tutarı: 27 bin 139 TL

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç tarafından yapılan açıklamanın ardından, kiralarda yüzde 25 zam sınırlamasının süreceği belirtilmişti.

Bakan Tunç, "Kira artışına yüzde 25 sınırlama getiren düzenleme 1 Temmuz 2023 tarihinden itibaren bir yıl süre ile geçerli olacak. Meclis bayramdan sonra toplandığında düzenleme yasalaşacak." ifadelerini kullanmıştı.

Buna göre, kontrat süresi dolan konut kiracıları, TÜFE rakamlarına kayıtsız kalarak ev sahiplerine mayıs ayında da yüzde 25 zam yapabilecek.

Öte yandan, kirada yüzde 25 zam sınırlamasının temmuz ayından sonra sürüp sürmeyeceğine dair bir açıklama ise henüz yapılmadı.

Kaynak: Karar

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03 May 2024 - 10:56 - Ekonomi

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