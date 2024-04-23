- Ekonomi

Ziraat Bankası’ndan konut kredisi kampanyası! 17.271 TL taksitle 2 milyon TL dağıtıyor

ABONE OL Google News Sayfamız

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz kararları, kredi faiz oranlarında önemli bir artışa sebep oldu ve özellikle konut kredileri alanında büyük değişikliklere yol açtı. Bu durum, özellikle konut fiyatlarının yükselmesiyle birlikte, ev sahibi olma hayallerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşları olumsuz etkiledi. Ancak Ziraat Bankası, bu zorlu süreçte vatandaşlara çözüm sunmak amacıyla Ortak Konut Kredisi kampanyasını başlattı.

Ziraat Bankası’ndan konut kredisi kampanyası! 17.271 TL taksitle 2 milyon TL dağıtıyor mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Ortak Konut Kredisi: Ev Sahibi Olma Hayallerinize Destek!

Ziraat Bankası’nın devreye aldığı Ortak Konut Kredisi kampanyası, birden fazla kişinin bir araya gelerek konut kredisi kullanabilmesine imkan tanıyor. Bu kredi modeli, bankanın açıklamalarına göre, “Birden çok kişinin gelir beyanı ile yüksek tutarlı taksitleri kolayca ödeme imkanı” sunuyor. Böylece, ev sahibi olma hayali kuran vatandaşlar, birlikte hareket ederek daha fazla finansal güce sahip olabiliyorlar.

Kredi Başvuruları ve Koşulları

Ziraat Bankası Ortak Konut Kredisi başvuruları, SPK lisanslı ekspertiz firmaları tarafından düzenlenen ekspertiz raporlarına göre değerlendiriliyor ve BDDK’nın belirlediği maksimum kredi tutarlarına göre kullandırılıyor. Kredi kullanacak bireyler için hayat, konut ve zorunlu deprem sigortası gibi teminatlar da sunuluyor. Ayrıca, gerek görüldüğü takdirde ek teminatlar da istenebiliyor.

Ortak Konut Kredisi ile Daha Düşük Taksitler!

Ziraat Bankası’nın Ortak Konut Kredisi kampanyasıyla, normal şartlarda yüksek taksitler ödemek zorunda kalan vatandaşlar için çözüm sunuluyor. Örneğin, 2 milyon TL tutarında bir konut kredisi için aylık ödeme tutarı 86.358,71 TL olabilirken, bu miktarı birden fazla kişiyle paylaşarak taksitlerin düşürülmesi sağlanıyor. Bu sayede, kredi onay süreci kolaylaşıyor ve ödeme yükü hafifliyor.

Ortak Konut Kredisi İle İlgili Dikkat Edilmesi Gerekenler

Ortak Konut Kredisi alırken dikkat edilmesi gereken bazı noktalar bulunmaktadır. Öncelikle, ortaklık durumunda borcun ödenmemesi durumunda tüm ortakların sorumlu olacağı unutulmamalıdır. Ayrıca, ortak mülkiyetle ilgili hukuki konuların iyi anlaşılması ve belirlenmesi önemlidir. Bu nedenle, kredi sözleşmesi ve mülkiyetin hukuki statüsü konusunda detaylı bilgi edinmek gerekmektedir.

Ziraat Bankası’nın Ortak Konut Kredisi, maliyetleri paylaşmak isteyen vatandaşlar için önemli bir finansman fırsatı sunuyor. Ancak, bu tür bir anlaşmaya girmeden önce tüm yasal ve finansal yükümlülüklerin iyi anlaşılması gerektiği unutulmamalıdır. Detaylı bilgi ve güncel faiz oranları için Ziraat Bankası’nın resmi web sitesini ziyaret edilebilir veya doğrudan bir banka şubesine başvurulabilir.

# Bir, deprem, ilgili, Yüksek

23 Nis 2024 - 10:36 - Ekonomi

Mahreç  Haber Merkezi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

MOBİL SİTE GÖREVLİSİ

MOBİL SİTE GÖREVLİSİ * Motor ehliyeti bulunan, * Bahçe ve havuz işlerini bilen, * Ortak alan temizliği yapabilecek, * Kalacak ev veriyoruz. * 12 ay iş...

0 242 515 03 21

MUHASEBE BÜROSUNA

 Deneyimli bay/bayan yardımcı Muhasebe Personeli alınacaktır. 

0 532 287 06 36

Algida SMB GRUP DONDURMA

Bünyesinde 12 ay çalıştırılmak üzere ( B+C+D+E ) sınıf ehliyetli SRC ve PSiKOTEKNiK belgesi olan Dağıtıcı Personel aranmaktadır. Maaş+ Prim+ Yemek Kar...

0 554 307 07 48

SAHİBİNDEN KİRALIK DÜKKAN

AVSALLAR’da Termo Petrol Karşısı 110 m2’lik 2 Adet dükkan SAHİBİNDEN KİRALIKTIR. Not: Kurumsal firmalara, restoran ve hamam işletmesi için uygun.

0 507 455 32 55

Al-et ALANYA ENTEGRE ET TESİSLERİ

Şirketimiz bünyesinde çalıştırılmak üzere aşağıdaki niteliklere sahip çalışma arkadaşları aramaktayız. SEKRETER * Tercihen lise mezunu, * Misafirleri...

0 242 515 15 15

AVSALLAR MAHALLESİNDE

 Bulunan Emerald Park Sitesine GÜVENLİK ve KAPICI Personel alınacaktır. 

0 543 628 30 43

HİD TOPTAN MEŞRUBAT GIDA FİRMAMIZA

* Satış Elemanları, * Muhasebe Elemanı, * Şoför (B-C sınıfı ehliyeti olan) Çalışma Arkadaşları arıyoruz. Adres: Şekerhane Mahallesi Yeniveliler Sok. M...

0 542 734 34 71

Moda Plaza Center

 İş yerimize; * Yabancı dil bilen Bay/Bayan Eleman, * Katlamacı, * Mutfak işlerinden anlayan Bayan Eleman aranıyor. 

0 533 222 98 19

TOMBİK TANTUNİ MAHMUTLAR

Birlikte çalışacak Ekip Arkadaşları arıyoruz.

0 555 339 79 79

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın.

Yatırımcılar dikkat! Altında Çin etkisi görüldü... mask
Yatırımcılar dikkat! Altında Çin etkisi görüldü...
Meclis'ten geçti: Emeklilere refah payı yolda.. Zil takıp oynayacaksınız! mask
Meclis'ten geçti: Emeklilere refah payı yolda.. Zil takıp oynayacaksınız!
Yazlık evi olanlar dikkat! Başınız derde girecek...'Cezası tam 600 bin lira' mask
Yazlık evi olanlar dikkat! Başınız derde girecek...'Cezası tam 600 bin lira'
23 Nisan'da çocukların yüzü gülecek: Devletten para yardımı! mask
23 Nisan'da çocukların yüzü gülecek: Devletten para yardımı!
Uzman isim yatırımcılara müjdeyi verdi: "Zil takıp oynayacaksınız" Altında bayram havası! mask
Uzman isim yatırımcılara müjdeyi verdi: "Zil takıp oynayacaksınız" Altında bayram havası!
Temelleri Antalya'da atıldı mask
Temelleri Antalya'da atıldı
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber