Ziraat Bankası’ndan konut kredisi kampanyası! 17.271 TL taksitle 2 milyon TL dağıtıyor

Ortak Konut Kredisi: Ev Sahibi Olma Hayallerinize Destek!

Ziraat Bankası’nın devreye aldığı Ortak Konut Kredisi kampanyası, birden fazla kişinin bir araya gelerek konut kredisi kullanabilmesine imkan tanıyor. Bu kredi modeli, bankanın açıklamalarına göre, “Birden çok kişinin gelir beyanı ile yüksek tutarlı taksitleri kolayca ödeme imkanı” sunuyor. Böylece, ev sahibi olma hayali kuran vatandaşlar, birlikte hareket ederek daha fazla finansal güce sahip olabiliyorlar.

Kredi Başvuruları ve Koşulları

Ziraat Bankası Ortak Konut Kredisi başvuruları, SPK lisanslı ekspertiz firmaları tarafından düzenlenen ekspertiz raporlarına göre değerlendiriliyor ve BDDK’nın belirlediği maksimum kredi tutarlarına göre kullandırılıyor. Kredi kullanacak bireyler için hayat, konut ve zorunlu deprem sigortası gibi teminatlar da sunuluyor. Ayrıca, gerek görüldüğü takdirde ek teminatlar da istenebiliyor.

Ortak Konut Kredisi ile Daha Düşük Taksitler!

Ziraat Bankası’nın Ortak Konut Kredisi kampanyasıyla, normal şartlarda yüksek taksitler ödemek zorunda kalan vatandaşlar için çözüm sunuluyor. Örneğin, 2 milyon TL tutarında bir konut kredisi için aylık ödeme tutarı 86.358,71 TL olabilirken, bu miktarı birden fazla kişiyle paylaşarak taksitlerin düşürülmesi sağlanıyor. Bu sayede, kredi onay süreci kolaylaşıyor ve ödeme yükü hafifliyor.

Ortak Konut Kredisi İle İlgili Dikkat Edilmesi Gerekenler

Ortak Konut Kredisi alırken dikkat edilmesi gereken bazı noktalar bulunmaktadır. Öncelikle, ortaklık durumunda borcun ödenmemesi durumunda tüm ortakların sorumlu olacağı unutulmamalıdır. Ayrıca, ortak mülkiyetle ilgili hukuki konuların iyi anlaşılması ve belirlenmesi önemlidir. Bu nedenle, kredi sözleşmesi ve mülkiyetin hukuki statüsü konusunda detaylı bilgi edinmek gerekmektedir.

Ziraat Bankası’nın Ortak Konut Kredisi, maliyetleri paylaşmak isteyen vatandaşlar için önemli bir finansman fırsatı sunuyor. Ancak, bu tür bir anlaşmaya girmeden önce tüm yasal ve finansal yükümlülüklerin iyi anlaşılması gerektiği unutulmamalıdır. Detaylı bilgi ve güncel faiz oranları için Ziraat Bankası’nın resmi web sitesini ziyaret edilebilir veya doğrudan bir banka şubesine başvurulabilir.