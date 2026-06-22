Otelin haziran ayındaki özel konuğu ise Rus mutfağının başarılı temsilcilerinden Michelin yıldızlı Şef Ekaterina Alehina olacak

22-23 Haziran tarihlerinde düzenlenecek iki günlük gastronomi etkinliğinde, misafirler eşsiz bir lezzet yolculuğuna çıkacak. Organizasyonun ilk gününde Şef Alehina, mutfağının inceliklerini paylaşacağı özel bir ‘Master Class’ etkinliğiyle gastronomi tutkunlarıyla bir araya gelecek. Etkinliğin ikinci gününde ise şefin imza tabaklarından oluşan özel bir fine dining akşamı düzenlenecek. Rus mutfağının seçkin lezzetleri, zarif sunumlarla misafirlere unutulmaz bir gastronomi deneyimi yaşatacak.

ALANYA’NIN TURİZMİNE KATKI SAĞLAYACAK

Yaratıcı dokunuşları ve etkileyici sunumlarıyla uluslararası gastronomi dünyasında adından söz ettiren Şef Ekaterina Alehina'nın katılımıyla gerçekleştirilecek organizasyonun, Alanya'nın gastronomi turizmine de önemli katkı sağlaması bekleniyor. Rubi Platinum Spa Resort & Suites yetkilileri, misafirlerini gastronomi sanatının büyüleyici dünyasında benzersiz bir keşfe davet etti. (Ramazan ÖZDEMİR)