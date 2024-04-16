- Eğitim

Deyim ve atasözlerini resmettiler

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Alanya Kaymakamlığı, Alanya Milli Eğitim Müdürlüğü ve Alanya Aktif Gazeteciler Cemiyeti (ALGC) arasında imzalanan "Alanya Basınında Dilimizin Zenginlikleri Projesi" işbirliği protokolü kapsamında, öğrencilerimizin eserlerini sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz

Deyim ve atasözlerini resmettiler mask
Deyim ve atasözlerini resmettiler
Deyim ve atasözlerini resmettiler
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ALANYA’DA Milli Eğitim Bakanlığı koordinesinde geçtiğimiz aylarda öğrencileri okumaya ve yazmaya teşvik etmek, yazma becerilerini geliştirmek, özgüvenlerini güçlendirmek ve dilimizin zenginliklerini tanıtmak amacıyla önemli bir adım atılmış ve “Alanya Basınında Dilimizin Zenginlikleri Projesi” hayata geçirilmişti. Alanya Kaymakamı Dr.  Fatih Ürkmezer’in başkanlığında, Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz ve Alanya Aktif Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ferit Kesen’in katılımlarıyla işbirliği protokolü imzalanmıştı. Proje çerçevesinde 2024 yılının şubat ayı teması ‘Deyimler ve Atasözleri Okumaları’ olarak belirlendi. Alanya’da ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki okullarda deyimler ve atasözleri için resimleme çalışması gerçekleştirildi.
Deyim ve atasözleri öğrencilerin gözünden özgün bir görünüme kavuşturularak resmedildi.


İŞTE ÖĞRENCİLERİN ESERLERİ


İşte Alanya’daki ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki öğrencilerin resmettiği o eserler:


Alanya Özel Hamdullah Emin Paşa İlkokulu 4/A sınıfı öğrencisi Cansen Kaya’nın ‘Göz gezdirmek’ adlı eseri, Emişbeleni İlkokulu 2/B sınıfından Ömer Demirel’in ‘Taşa çıkan keçinin ağaca çıkan oğlağı olur’ adlı eseri, Gönül Kemal Reisoğlu İlkokulu 4/F sınıfından Mehmet Utku Atay’ın ‘Bindiği dalı kesmek, karanlığa mum yakmak’ adlı eseri, Konaklı Gazi İlkokulu 4/B sınıfından Nisanur Kaplan’ın ‘Acı çekmek’ adlı eseri, Melahat Seher İlkokulu 3/A sınıfından Toprak Alanyurt’un ‘İçine kurt düşmek’ adlı eseri, Şehit Coşkun Nazilli İlkokulu 3/A sınıfından Elif Uslu’nun ‘Her koyun kendi bacağından asılır’ adlı eseri, Barbaros Azakoğlu Ortaokulu 5/E sınıfından Zeynep Aydemir’in ‘Eli ayağına dolaşmak’ adlı eseri, Nezihe Türktaş Ortaokulu 6/C sınıfından Ömer Doruk Tekin’in ‘Aklı bir karış havada olmak’ adlı eseri, Yaylalı Ortaokulu 7/A sınıfından Yağmur Yöntem’in ‘Surat asmak’ adlı eseri ve Hasan Çolak Anadolu Lisesi 11/A sınıfından Irmak Evin’in ‘İki ayağını bir pabuca sokmak’ adlı eseri seçici kurul tarafından yayınlanmaya layık bulundu. (Haber MERKEZİ)

Kaynak: Haber MERKEZİ

# Bir, fatih, Alanya, eğitim

16 Nis 2024 - 01:45 - Eğitim

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