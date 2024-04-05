Birce Akalay ile Hakan Kurtaş Paris'te aşka geldi

Son olarak "Kuş Uçuşu" dizisinde rol alan Birce Akalay'ın birkaç hafta önce kendisi gibi oyuncu Hakan Kurtaş ile yeni bir aşka yelken açtığı iddia edilmişti.

BODRUM'DA DENİZE GİRDİLER

Konuyla ilgili sessizliklerini koruyan ünlü çift, birkaç hafta önce birlikte Bodrum'a gitti. Sevgilisiyle sezonu açan Birce Akalay, denize girdikleri anı takipçileriyle paylaştı.

"BUNU SEVİYORUM"

Aşkları dolu dizgün devam eden Birce Akalay ile Hakan Kurtaş, bu kez soluğu Paris'te aldı. Akalay, sevgilisiyle pozunu paylaşarak aşkını ilan etti.

Ünlü oyuncu, Paris tatilinden karelere "Bunu seviyorum" notunu düşerken; Hakan Kurtaş da sevgilisinin paylaşımına kalp ve alev emojileriyle yorum yaptı.

Kaynak: NTV