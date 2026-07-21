Konuşmasına "Bugün bu kürsüye her zamankinden farklı duygularla çıktım" sözleriyle başlayan Özel, Türkiye'nin tarihi bir dönemeçten geçtiğini ifade etti. Yaşanan gelişmelerin ilerleyen yıllarda da hatırlanacağını belirten Özel, son yıllarda yaşanan siyasi olayların tarihe önemli notlar olarak geçeceğini söyledi.

"Yeni partiyi yarın kuruyoruz"

Grup toplantısında en dikkat çeken açıklama ise yeni partiyle ilgili oldu. Özgür Özel, yeni siyasi hareketin resmen yarın kurulacağını duyurarak, kuruluş sürecinin tamamlanacağını açıkladı. Açıklama, Meclis'te ve siyasi kulislerde geniş yankı uyandırdı.

"Tarih herkesin durduğu yeri yazacak"

Konuşmasının önemli bölümünü siyasi mücadeleye ayıran Özel, yaşanan süreçlerin unutulmayacağını belirtti. "Tarih herkesi bugün nasıl duruyorsa öyle yazacak" diyen Özel, haksızlıklar karşısında sessiz kalanlarla mücadele edenlerin gelecek nesiller tarafından da hatırlanacağını ifade etti.

Özel, konuşmasında adalet, demokrasi ve siyasi sorumluluk vurgusu yaparken, "Zalimi zalim, mazlumu mazlum olarak anacağız" sözleriyle siyasi hesaplaşmanın sandıkta ve tarih önünde gerçekleşeceğini dile getirdi.

Siyasi gündem hareketlendi

Özgür Özel'in "Yeni partiyi yarın kuruyoruz" açıklaması, Ankara kulislerinde uzun süredir konuşulan yeni oluşum iddialarını resmileştiren ilk açıklama oldu. Partinin kuruluşuna ilişkin detayların ve yol haritasının önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.