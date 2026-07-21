Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde, ortak yüzme emniyet hattının kaldırılarak belirli işletmelerin önüne özel şamandıra çekilmesi tartışmalara neden oldu. Emekli Deniz Albayı Sedat Akkuş, uygulamanın hem can güvenliğini tehlikeye attığını hem de anayasal eşitlik ilkesine aykırı olduğunu belirterek yetkililerden açıklama talep etti.

Akdeniz Manşet'in aktardığı habere göre, geçmiş yıllarda sahil şeridi boyunca kesintisiz uzanan güvenlik hattı iptal edildi. Bu sistemin yerine, belediye tesisleri ile bazı otellerin hizasında kıyıdan denize doğru uzanan yeni şamandıra alanları oluşturuldu. Akkuş, bu durumun fiili olarak belirli işletmelere denizde ayrıcalıklı alan yarattığını öne sürdü.

CAN GÜVENLİĞİ RİSKİ BÜYÜYOR MU?

Kesintisiz şamandıra hattının temel amacının yüzücüleri sürat motorları, jet skiler ve gezi teknelerinden korumak olduğunu hatırlatan Akkuş, bütüncül güvenlik anlayışının terk edilmesinin tehlike yarattığını vurguladı. Yaz sezonunda on binlerce kişinin denize girdiği bölgede, parçalı ve işletmelere özel şamandıraların genel yüzme güvenliğini sağlamada yetersiz kalacağı ifade edildi. Ortak emniyet hattının yeniden kurulması gerektiği belirtildi.

KIYI KANUNU NE DİYOR?

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 43. maddesi ve 3621 sayılı Kıyı Kanunu, deniz, göl ve akarsu kıyılarının devletin hüküm ve tasarrufu altında olduğunu açıkça belirtiyor. İlgili mevzuata göre, kıyılardan yararlanmada kamu yararı öncelikle dikkate alınmak zorunda ve bu alanların kullanımı herkesin eşit erişimine açık olmalı. Akkuş'un itirazının temelinde de, denize çekilen özel şamandıraların bu yasal zemini ihlal ederek kıyıların fiili olarak özelleştirilmesi anlamına gelebileceği endişesi yatıyor.

Uygulamanın hangi kurumun izniyle yapıldığının şeffaf bir şekilde kamuoyuna açıklanması gerektiğini belirten Akkuş, Konyaaltı Sahili'nin belirli ticari yapıların değil tüm vatandaşların ortak değeri olduğunun altını çizdi.