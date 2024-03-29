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Hasan Can Kaya'dan şaşırtan itiraf: Hayranımla birlikte olurum

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'Konuşanlar' programıyla geniş hayran kitlesine sahip olan Hasan Can Kaya bu kez de aşk hayatı hakkında söyledikleriyle gündeme oturdu.

Hasan Can Kaya'dan şaşırtan itiraf: Hayranımla birlikte olurum mask
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Konuşanlar programıyla ünlenen ve geniş bir hayran kitlesine sahip olan komedyen Hasan Can Kaya paylaşımlarıyla da sık sık adından söz ettiriyor. Kaya, bu kez aşk hayatıyla ilgili sorulan soruya verdiği yanıtla gündeme geldi.

'BEN ONUN HAYRANI OLURUM'

Snobmagazin'in haberine göre, Hasan Can Kaya 'Hayranınızla birlikte olur musunuz?' sorusuna verdiği cevapla gündeme oturdu. Kaya'nın herkesi şaşırtan cevabında ise şunları söyledi: "Aşık olmak birine hayranlığı da içerir. Karşılıklı bir etkileşim varsa birbirinize hayransınızdır zaten. Hayranımla birlikte olurum. Ben de onun hayranı olurum."

Kaynak: SNOB MAGAZİN

# Bir, ilgili, aşk

29 Mar 2024 - 20:56 - Magazin

Mahreç  Haber Merkezi

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