Hasan Can Kaya'dan şaşırtan itiraf: Hayranımla birlikte olurum

Konuşanlar programıyla ünlenen ve geniş bir hayran kitlesine sahip olan komedyen Hasan Can Kaya paylaşımlarıyla da sık sık adından söz ettiriyor. Kaya, bu kez aşk hayatıyla ilgili sorulan soruya verdiği yanıtla gündeme geldi.
'BEN ONUN HAYRANI OLURUM'
Snobmagazin'in haberine göre, Hasan Can Kaya 'Hayranınızla birlikte olur musunuz?' sorusuna verdiği cevapla gündeme oturdu. Kaya'nın herkesi şaşırtan cevabında ise şunları söyledi: "Aşık olmak birine hayranlığı da içerir. Karşılıklı bir etkileşim varsa birbirinize hayransınızdır zaten. Hayranımla birlikte olurum. Ben de onun hayranı olurum."
Kaynak: SNOB MAGAZİN
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.