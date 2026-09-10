Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil’den sevenlerini endişelendiren bir sağlık haberi geldi. Uzun süredir çeşitli sağlık sorunları yaşayan 69 yaşındaki Erbil’in, önceki gün evinde yeni projesi için prova yaptığı sırada aniden fenalaştığı ve kalp krizi geçirdiğinin belirlendiği öğrenildi. Yakınları tarafından vakit kaybedilmeden hastaneye götürülen Erbil’e burada acil müdahale edildi.

KALP DAMARINA STENT TAKILDI

Hastanede yapılan kontrollerin ardından Mehmet Ali Erbil’in kalp damarına stent takıldığı bildirildi. Tedavi ve kontrollerinin tamamlanmasının ardından taburcu edilen Erbil’in sağlık durumunun iyi olduğu, iyileşme sürecini bir süre evinde dinlenerek geçireceği belirtildi. Erbil’in bundan sonraki tedavi ve kontrol programına ilişkin ayrıntılı bir açıklama ise paylaşılmadı.

STENT UYGULAMASI NASIL İŞLİYOR?

Kalp krizlerinin önemli bir bölümünde kalbi besleyen koroner damarlardan birindeki kan akımının ciddi şekilde azalması veya kesilmesi söz konusu olabiliyor. Sağlık kuruluşlarının bilgilendirmelerine göre koroner anjiyografiyle damarlar görüntülenirken gerekli görülen hastalarda aynı seansta balon anjiyoplasti ve stent uygulaması yapılabiliyor. Stent, daralmış ya da tıkanmış damarın açık kalmasına yardımcı olan küçük bir damar içi destek görevi görüyor ve böylece kalp kasına giden kan akımının yeniden sağlanması amaçlanıyor.

KALP KRİZİNDE İLK DAKİKALAR KRİTİK

Kalp krizinde hızlı sağlık hizmetine ulaşılması tedavinin en kritik aşamalarından biri olarak kabul ediliyor. Sağlık Bakanlığı; göğüste baskı veya ağrı, kola, boyuna ya da çeneye yayılan rahatsızlık, nefes darlığı, terleme, bulantı ve benzeri belirtilerin kalp krizine işaret edebileceğini belirtiyor. Bu tür belirtilerin ortaya çıkması durumunda zaman kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi’nin aranması ve hastanın uygun sağlık merkezine ambulansla ulaştırılması öneriliyor.

TABURCULUK SONRASI TAKİP ÖNEM TAŞIYOR

Stent uygulanmasının ardından hastaların takip süreci, kişinin klinik durumuna ve kalp krizinin etkilerine göre hekimler tarafından planlanıyor. Genel uygulamada reçete edilen ilaçların düzenli kullanılması, kontrol randevularının aksatılmaması ve günlük aktivitelere dönüş konusunda kardiyoloji ekibinin önerilerine uyulması önem taşıyor. Kalp krizi sonrasında yeniden şiddetli göğüs ağrısı, belirgin nefes darlığı veya benzeri acil belirtiler gelişmesi halinde yeniden acil sağlık hizmetine başvurulması gerekiyor.

2018’DE UZUN BİR TEDAVİ SÜRECİ GEÇİRMİŞTİ

Mehmet Ali Erbil’in sağlık sorunları daha önce de kamuoyunun gündemine gelmişti. Uzun yıllardır “kaçış sendromu” olarak bilinen kronik rahatsızlıkla mücadele eden Erbil, 2018 yılında evinde geçirdiği kazada kaburgalarının kırılması ve akciğer zarının zarar görmesi nedeniyle uzun süre tedavi görmüştü. Yoğun bakım sürecinin ardından sağlığına kavuşan ünlü şovmen, sonraki yıllarda da zaman zaman yaşadığı sağlık problemleriyle gündeme geldi.

YENİ SAĞLIK SORUNUYLA İLGİLİ TAKİP SÜRECİ

Erbil’in geçmişte yaşadığı kronik rahatsızlıklar ile son kalp krizi arasında doğrudan bir bağlantı kurulduğuna ilişkin herhangi bir tıbbi açıklama bulunmuyor. Bu nedenle farklı sağlık sorunlarının neden-sonuç ilişkisi içinde değerlendirilmesi için hastayı takip eden hekimlerin klinik bulguları esas alınıyor. Mevcut bilgilere göre Erbil, hastanedeki müdahalenin ardından taburcu edildi ve bir süre evinde istirahat edecek.