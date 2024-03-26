Fatih Terim'in kızı Buse Terim boşandı

Türk futbolunun en popüler isimlerinden ünlü teknik adam Fatih Terim’in küçük kızı Buse Terim sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor. Her gönderisi binlerce beğeni ve yorum alan Buse Terim'den bu defa şaşırtan bir haber geldi.

10 YILLIK EVLİLİK BİTTİ

Teknik direktör Fatih Terim ile Fulya Terim'in küçük kızları Buse Terim, 2014'te iş insanı Volkan Bahçekapılı ile görkemli bir düğün yaparak dünyaevine girmişti.

Ünlü çift ilk çocukları Nil'i 2016’da, ikinci kızları Naz'ı ise 2018'de kucaklarına almıştı.

BİRBİRLERİNİ TAKİPTEN ÇIKTILAR

İkili, 10 yıllık evliliğin ardından geçtiğimiz aylarda birbirlerini sosyal medya hesaplarından takip etmeyi bırakmıştı. Bu hamlenin ardından ayrılacakları iddia edilen Terim ile Bahçekapılı, evliliklerine bir şans daha vermişti.

İkinci şanlarında da ilişkilerini yürütemeyen ikilinin, 10 yıllık evliliklerini anlaşmalı olarak sona erdirdikleri ortaya çıktı.

Buse Terim’in ‘evlilik birliğinin temelinden sarsılması’ gerekçesiyle açtığı anlaşmalı boşanma davası bugün (26.03.2024) saat 10.15’te İstanbul 3. Aile Mahkemesi’nde görüldü.

Buse Terim ile Volkan Bahçekapılı'nın, boşanma davaları için yayın yasağı kararı da aldırdığı da öğrenildi.

Buse Terim boşanmanın ardından "Uzlaşarak çözemeyeceğimizi anladık" diyerek bir paylaşım yaptı.

Kaynak: MYNET